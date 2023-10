Judoclub Olympia Brugge organiseerde een Halloweentornooi: Olympia doet interesse in judo stijgen

Judoclub Olympia Brugge is in september met een nieuw seizoen gestart en organiseerde zondag naar jaarlijkse traditie een jongerentornooi dat de naam Halloweentornooi meekreeg. “Door onze verhuis naar de nieuwe zaal in de Xaverianen spreken we een grotere regio aan en groeit bij ons de belangstelling in het judo.”

U9, U11 en U13

Het jongerentornooi van Judoclub Olympia Brugge had voor de elfde keer plaats. In de sporthal van het VHSI in Sint-Michiels verzamelden maar liefst 340 jonge judoka’s die door familie en vrienden werden aangemoedigd. “Het werd een mooie editie. De zaal zat propvol”, vertelt Sophie Vermeulen.” Zowel de U9, de U11 als de U13 kwamen aan de beurt, vooral uit judoclubs uit West-Vlaanderen en ook enkele uit Oost-Vlaanderen.”

Volgens hun gewicht werden zij ondergebracht in poules en mocht iedereen drie keer kampen. Er was geen uitschakeling. “Winnaar werd je als je drie keer de sterkste was. Maar iedereen kreeg een medaille en een griezellolly mee naar huis.”

Judoclub Olympia Brugge bruist sedert 1969 in een sfeer van inzet en van vriendschap. Begin september is men aan het nieuwe seizoen gestart, in de dojo in Sportcomplex Xaverianen in Sint-Michiels. “We noteerden opnieuw heel veel nieuwe leden. Er zijn zo’n twintig witte gordels bijgekomen”, telt Sophie Vermeulen.

BK in Tielt

Hoofdtrainer David Deleu behaalde in juni een zesde Dan. “Onze trainers zijn zich voortdurend aan het bijscholen, zowel op het vlak van coaching als voor de examens van de Dan-graden. Zo zijn er nu drie leden die voor initiator en instructeur bezig zijn.”

Bij de senioren in de club gaat het nu richting het BK in Tielt in het weekend van 4 en 5 november. Halfweg februari volgend jaar komt de jeugd aan de beurt. “We staan het hele seizoen open voor nieuwe judoka’s. Eender wanneer kunnen zij inpassen. De trainers zorgen ervoor dat nieuwe leden heel snel mee zijn met het niveau van de groep”, besluit Sophie Vermeulen. (ACR)