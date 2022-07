Jotka Bauwens leert mensen dansen op het strand tijdens Theater aan Zee

Speciaal voor het 25-jarige bestaan van TAZ wordt de TAZ-dans,een unieke dans op Stromae’s beats aangeleerd. Elke ochtend danst choreografe en danseres Jotka Bauwens op het strand of de zeedijk.

Zo ook zaterdagmorgen want iedereen die de poëtische choreografie wil leren,kon achter het Kursaal meedansen. Jong, oud, beginner of gevorderd, lenig of een beetje stijf, iedereen die meedeed haalde de beste dansbewegingen boven.

Jotka hoopt zo massaal veel mensen op de been te krijgen om op de slotdag, zaterdag 6 augustus om 18u, op Café Koer samen TAZ uit te dansen.

(PM)