Jong Unizo Waregem organiseert Pré Congé in Miami Vice-stijl

De leden van Jong Unizo Waregem organiseren donderdagavond hun jaarlijks afterwork- en netwerkevent Pré Congé. IT-bedrijf b-inside in de Grote Heerweg wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot het Miami van de jaren tachtig.

Jong Unizo riep enkele jaren geleden Pré Congé in het leven om het zomerverlof feestelijk in te zetten. Dit jaar vindt het afterwork- en netwerkevent plaats op donderdag 6 juli. Plaats van afspraak is het Waregemse b-inside, gelegen in de Grote Heerweg 75.

Het IT-bedrijf wordt voor Pré Congé ingericht in de stijl van het iconische Miami Vice, met de kenmerkende blitse bolides, strakke maatpakken en tropische palmbomen als decor. “We kiezen elk jaar een nieuwe en originele invulling van ons event”, vertelt vicevoorzitter Maxime Arslijder.

Mysterie

“Tijdens deze editie brengen we een eerbetoon aan een tijdperk dat coolheid en finesse uitstraalt. De gasten mogen zich in thema kleden, denk aan gedurfde schoudervullingen, pastelkleurige blazers en oversized zonnebrillen die een vleugje mysterie aan de nacht toevoegen.”

Met de opbrengst van events zoals Pré Congé organiseren de Jong Unizo-leden onder meer inspiratieavonden voor collega-ondernemers en geïnteresseerden uit de streek. “We proberen voldoende werkkapitaal bijeen te rapen zodat we kunnen investeren in kwaliteitsvolle sprekers en presentaties. In november staat onze volgende avond gepland. Conny Vandendriessche, oprichtster van Accent Jobs, is een van de gasten”, besluit Arslijder. (LV)