Jong Kortrijks talent krijgt vrij spel met tweedaags kunst- en cultuurfestival Carte Blanche 2.0

Wat gebeurt er als je dertig jonge kunstenaars volledige vrijheid geeft? Dan krijg je Carte Blanche 2.0, een kunst- en cultuurfestival waar jong talent de touwtjes in handen heeft. Op zaterdag 22 en zondag 23 februari transformeert de Budascoop in een bruisende creatieve vrijhaven, met een multidisciplinaire tentoonstelling en een eigenzinnig theaterstuk dat je niet onberoerd zal laten.

Multidisciplinaire tentoonstelling

Tijdens Carte Blanche 2.0 krijgen bezoekers de kans om zich onder te dompelen in een multidisciplinaire tentoonstelling waarin een vijftiental jongeren letterlijk en figuurlijk hun stempel drukken. Van schilderkunst en fotografie tot graffiti, poëzie en digital art. Deze artistieke explosie is het hele weekend gratis te bezichtigen in de foyer van Budascoop.

Eigen theaterproductie

Naast beeldende kunst brengt vzw Ponyvalent ook een eigen theaterproductie naar het podium. Het stuk ‘Binnen de lijntjes’, dat onder begeleiding van Cedric Demeulemeester en Jan Seynaeve tot stand kwam, geeft een inkijk in de gedachten, emoties en uitdagingen van jongeren vandaag. De voorstelling vindt plaats op zaterdag om 20.15 uur en zondag om 17 uur.

“Met Carte Blanche 2.0 willen we laten zien dat jongeren barsten van talent en creativiteit”, aldus de organisatoren van Ponyvalent. “We bieden hen de kans om zich uit te drukken en hun stem te laten horen, zonder drempels. Dit festival is daar een perfecte weerspiegeling van.”

Ponyvalent

Ponyvalent groeide sinds haar oprichting in 2019 uit tot een volwaardige vzw en een creatieve vrijhaven waar jongeren op een expressieve en educatieve manier aan de slag kunnen. Met projecten als Carte Blanche hoopt de organisatie niet alleen jongeren te inspireren, maar ook het brede publiek mee te nemen in de rijke wereld van kunst en cultuur. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met Durf2030.