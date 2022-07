Jong en oud geniet dit weekend van Reuze Feest in Nieuwpoort

Dit weekend wordt de lucht boven het strand van Nieuwpoort opgevrolijkt door honderden vliegers in de meest buitenissige gedaanten en van alle mogelijke afmetingen. Een spectaculair en kleurrijk schouwspel dat kadert in het Reuze Feest.

Het idee komt vaak van kleinkinderen. “De kleinkinderen komen met een ideetje aan: ‘opa ik wil een sportauto’ en dan ga je aan de slag. Op den duur willen ze allemaal een sportauto en intussen hebben we er zeven. Je kunt eigenlijk alles maken wat je wil”, zegt Gerrit ‘Sky-flyers’ Smeulders.

“De eerste grote vlieger is eigenlijk een probeersel. In mijn vliegende Micky Mouse zitten 94 lijntjes in de binnenkant ingestikt om er een vorm in te krijgen. Met de eerste vlieger was ik 100 uur bezig, bij de tweede die ik maakte zat ik aan 90 uur en de laatste was nog 50 uur werk. Je hebt dan de mal en de afstelling en dan is het een stuk makkelijker.”

Jan Turpijn met de organisatie. © IV

Gerrit is voorzitter van vliegerclub Sky-flyers uit Rijen, vlakbij Breda. Hij was zaterdagnamiddag in zijn nopjes. “Het weer was perfect om te vliegeren en de zon bracht veel kijklustigen naar het strand. Zij genoten van honderden vliegers in het luchtruim van Nieuwpoort. Wie dat nog niet eerder dag, moet dit weekend zeker een kijkje komen nemen op het strand aan de Meeuwenlaan.”

Behalve het kleurrijke schouwspel op het strand is er in Nieuwpoort-Stad nog van alles te beleven. De historische binnenstad wordt op zondag omgetoverd tot een Reuze Stad met de gekste straattheateracts, een optreden van Kapitein Winokio en De Mens op het marktplein, Reuze Volksspelen, de Reuze Toog en nog veel meer. Kleine en grotere durvers kunnen ’s middags hun lef tonen op de Reuze Attracties in het Leopold II-park. Het letterlijke hoogtepunt van dit weekend is de Reuze Parade om 17 uur met meer dan 60 reuzen. Dé Nieuwpoortse reus, Jan Turpijn, tekent opnieuw present voor een verrassingsoptreden. Een Reuze Vuurwerk sluit het Reuze Feest feestelijk af.

(PG)