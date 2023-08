Jonathan, metalfan en slechtziend na zware hersenbloeding: “Hier kan ik echt van een concert genieten”

In Kortrijk is het muziekfestival Alcatraz ondertussen aan zijn tweede dag toe. Voor sommige metalfans, die met een beperking moet leven, is het niet altijd evident om een dergelijk evenement te bezoeken. Jonathan Arickx (43) uit Machelen-Zulte is slechtziend en heeft op Alcatraz een begeleider bij zich. Het belet hem echter niet zich volop te amuseren. “Mocht ik al moeilijkheden ondervinden, dan gaan de metalheads mij zeker helpen, daar ben ik van overtuigd.”

Voor de meeste mensen is naar een festival gaan een vanzelfsprekendheid, maar dat is niet voor iedereen zo. Zo zie op het terrein hier en daar iemand zich met een rolstoel voortbewegen. Jonathan Arickx (43) uit Machelen-Zulte is slechtziend en gebruikt een witte stok om dat duidelijk te maken. Jonathan is met een begeleider naar Alcatraz gekomen. “Ik ben toch al een tijdje fan van metalmuziek”, aldus de veertiger. “Het is bij mij allemaal begonnen in mijn tienerjaren met een cd van Metallica, gekocht door mijn broer.”

Behulpzaam

Jonathan heeft geen breedtezicht meer en ziet niet meer door zijn linkeroog. Hij loopt met een stok zodat mensen merken dat er wel degelijk iets aan de hand is als hij per ongeluk tegen iemand loopt.

“In oktober 2018 kreeg ik na een mislukte behandeling aan mijn hoofd een hele zware hersenbloeding. Daarop belandde ik in een coma. De dokters moesten mijn schedel afnemen omdat de druk in mijn hoofd te groot werd. Het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het zien, bevindt zich achteraan het hoofd. En dat is bij mij zwaar beschadigd. Mijn oog is oké, maar de signalen kunnen gewoonweg niet meer worden verwerkt”, vertelt de muziekfan. “Mijn rechteroog wel nog goed, maar soms loop ik tegen de mensen hun schouder omdat ik ze niet onmiddellijk zie. Die personen denken dan misschien dat ik lomp ben, maar dat is uiteraard niet zo. Daarom mijn witte stok. Vaak word ik geholpen, als ik bijvoorbeeld op of af de trein stapt. Veel mensen zijn wel heel behulpzaam.”

Eerste keer

Voor Jonathan, die het meest van hardcore houdt, is het de eerste keer op Alcatraz. “Ik ken de sfeer wel een beetje, want ik trok eerder al eens naar Graspop. Ik kan echt genieten van een metalconcert, dus ik ben hier wel graag.” Jonathan is samen met enkele familieleden en een begeleider naar Kortrijk gekomen. Die begeleider wijst de Oost-Vlaming op mogelijke hindernissen. “Maar ik ben ervan overtuigd dat ik hier alleen moest zijn geweest, de metalfans mij ook wel zouden helpen.”

Alcatraz werk elk jaar hard om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle muziekliefhebbers, dus ook voor bezoekers met speciale behoeften en noden.