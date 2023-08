Johannes Verschaeve annuleert concerten in Brugge en Watou door gezondheidsproblemen

Een opdoffer voor Uitwijken en de eerste editie van het Reiefestival. Johannes Verschaeve, de zanger van The Van Jets, moet wegens gezondheidsproblemen zijn concerten annuleren. Hij zou zes keer in Brugge optreden met zijn cabareteske act ‘Johannes Is Zijn Naam’. Ook zijn optreden op 25 augustus in Watou wordt geschrapt.

“Ik had ernaar uitgekeken, maar moet jammer genoeg mijn zomershows annuleren door gezondheidsproblemen. Ik neem een maandje pauze om daarna helemaal paraat staan voor de shows in het najaar”, laat Johannes Verschaeve weten via de sociale media.

Brugge Plus had met Uitwijken een muzikale toer van 20 tot en met 23 augustus gepland in vier Brugse wijken. Als een muzikale ‘prediker’ zou Johannes Verschaeve zijn ‘geloof’ verkondigen, met poëtische, Nederlandstalige teksten ondersteund door een ritmebox en een synthesizer. Voordien zou Johannes Is Zijn Naam drie keer optreden tijdens de eerste editie van het Reiefestival, dat ‘geloof’ als thema heeft en plaatsvindt van 18 tot en met 20 augustus langs de Brugse reitjes.

Reiefestival

Het project van Johannes Verschaeve is één van de tien creaties van dit kunstenfestival op en rond het water. Drie dagen lang, telkens van 11 tot 23 uur, kan je op veertien locaties langs de Brugse reitjes genieten van vijftig toonmomenten van nieuwe creaties. Het Reiefestival biedt acht betalende voorstellingen, naast gratis performances, twee processies en installaties.

Theatermakers, musici en kunstenaars maken een verbinding tussen kunst en erfgoed, met het geloof als thema. Zo maakte dramaturge Barbara T’Jonck een geluidswandeling die de deelnemers katapulteert naar het jaar 2023, waarin Brugge na een klimaatcatastrofe onder water staat. Bruggeling Jorre Vandenbussche danst op de Minnewaterbrug het ritueel van de Sint-Vitus en Sint-Jansdansers.

Brugge Plus zoekt nog een alternatief voor Johannes Verschaeve voor Uitwijken.

Info: www.reiefestival.be