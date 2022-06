Johan Nys van de Bank van Roeselare blikt even terug: “Batjes waren een thuiswedstrijd”

Johan Nys is van 1979 tot 1999 communicatieverantwoordelijke geweest van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen. In die hoedanigheid was Johan dan ook heel nauw betrokken bij de organisatie van de Roeselaarse Batjes. Maar een echte batjesganger is de geboren Menenaar nooit geweest.

Als communicatieverantwoordelijke bij de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen was Johan Nys betrokken bij sponsoringdossiers, hospitality, promotie-activiteiten en events. Hij deed dat van 1979 tot 1999 tot KBC de Roeselaarse bank overnam. Johan maakte de overstap naar KBC en werd er ook communicatieverantwoordelijke. Hij bleef dat eveneens 20 jaar tot zijn pensioen.

“De Batjes waren voor ons een thuiswedstrijd”, zegt Johan als hij terugdenkt aan zijn Roeselaarse periode. En dat men Johan Nys niet is vergeten, zien we onmiddellijk wanneer we ons installeren in restaurant-tearoom Bellis op de Roeselaarse Grote Markt. De vroegere slager-traiteur uit de Noordstraat en zijn echtgenote geven Johan onmiddellijk een hand en informeren hoe het met hem gaat.

Veel mensen ontmoet

“Door de Bank van Roeselare heb ik een enorm netwerk kunnen opbouwen en heb ik veel fijne mensen ontmoet. De Bank van Roeselare was dé bank van de verenigingen, van de clubs, van de handelaars, van zo veel mensen en als er dan iets te gebeuren stond als de Batjes moesten wij daar niet alleen bij zijn, maar moesten wij als lokale bank ook het voortouw nemen. We speelden een thuiswedstrijd en iedereen moest dat geweten hebben.”

“Alles begon met vergaderingen met verschillende belangenverenigingen. We hadden soms lange discussies, maar we kwamen altijd tot een vergelijk en het waren telkens schitterende Batjes. Voor mij waren de Batjes ‘werkdagen’ en ik besef dat dit vreemd kan klinken. Maar ik ben vooreerst geen Roeselarenaar, ik woonde niet in Roeselare en ik was ook geen batjesschuimer. Ja, ik besef dat dit een handicap was (lacht).”

“Ik herinner me dan ook geen enkel batjeskraam of geen enkele winkel. Het allerbelangrijkste voor de bank was dat wij drie dagen lang het Roeselaarse straatbeeld domineerden en overal zichtbaar waren. Of dat nu door ballenworpen waren in de centrumstraten of met banners, vlaggen en spandoeken op strategische plaatsen, dat maakte niet veel uit. Als de mensen ons maar hadden gezien.”

Geen batjesganger

“Tijdens de Batjes was ik overdag dan ook op de Grote Markt te vinden waar optredens plaatsvonden en ’s avonds verlegde ik mijn actieterrein naar het station.”

“Ik heb door de Batjes ook mooie samenwerkingen kunnen ontwikkelen met andere partners. Dan denk ik aan Eddy Brouckaert met wie ik een heel goede professionele relatie heb kunnen opbouwen. De Weekbode en de Bank van Roeselare hebben zelfs jaren door België getoerd met een showbus.”

“Of ik na mijn Roeselaarse periode nog ben teruggekeerd naar de Batjes? Neen, nooit meer. Zoals gezegd, ik ben geen batjesganger. Maar ik hoop wel dat het hier met de Batjes weer een leuk weekend wordt. Want dat herinner ik me wel nog: de Batjes zijn synoniem van gigantisch veel mensen en een onwaarschijnlijke ambiance.”