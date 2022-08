Johan Heldenbergh leest voor in kinderdagverblijf in kader van Theater aan Zee

Een 40-tal peuters van het Oostends kinderdagverblijf Wiegelied in de Mariakerkelaan en hun ouders waren de eregasten op een bijzondere voorleessessie van topacteur Johan Heldenbergh, in het kader van Theater aan Zee.

“Ik lees natuurlijk voor aan mijn eigen kind die in diezelfde leeftijdsgroep zit en deed dat ook al eens voor een 12-tal kinderen in het kinderdagverblijf. Maar dit is toch iets anders. Het is niet evident, maar wel ontzettend plezant. Kinderen van die leeftijd kunnen verwonderd naar de wereld kijken en daar ben ik wel jaloers op.”

Lovende reacties

De bekende acteur had duidelijk alle kinderen en ouders mee: “Ze hadden een zetel en micro voorzien, maar dat werkt niet. Ik heb op hun hoogte gezeten en met enkele geluiden hun aandacht vastgehouden.” Ook de ouders waren lovend. De voorleessessie was maar een onderdeel van een groter project. “Een nieuw decreet bepaalt dat we alle cultuuractoren moeten samenbrengen om activiteiten aan te bieden in de kinderopvang of BKO. We zijn daar nu al mee gestart. In juni was er een proef met mensen van het conservatorium. Vanaf september gaan we dit nog breder uitrollen”, zegt schepen Silke Beirens (Groen).