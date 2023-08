Joedba organiseert 32ste feest in ‘Europastroate’

Op zaterdagnamiddag 19 augustus werd de 32ste editie van het feest in de ‘Europastroate’ gehouden, een zijstraat van de Gentstraat. Enkel in 2020 kon het comité geen feest organiseren wegens corona. Er waren 27 personen ingeschreven. De jongste aanwezige was Vik Carlier. Er was een drink in de straat, waarna de groep een bezoek bracht voor een broodjesmaaltijd aan De Ermitage in de Weststraat. Daar konden de buurtbewoners ook met elkaar bijpraten. Net voor hun vertrek hield het gemeentebestuur even halt bij de straatbewoners en gaven ze de vlag van Goede Buur(t)straat af. Het comité bestaat uit José Vansteenkiste, Eddy Hespeel en Bart Blomme – vandaar de naam Joedba van José, Eddy en Bart – met de echtgenotes Rosé, Cilleke en Rena. (Patrick D./foto FODI)