Joe laat het grootste reuzenrad ooit aan de Belgische kust de hele zomer draaien in Middelkerke

Radiozender Joe had zijn zomervakantie gepland op de Koning Ridderdijk in Westende maar verhuist door een klacht van één buurman naar het Arthur De Greefplein in Middelkerke. Elk weekend live radio vanaf vrijdag 30 juni tot zondag 6 augustus.

Joe brengt iedereen deze zomer in hogere sferen. En dat mag letterlijk genomen worden want de radiozender trekt vanaf vrijdag 30 juni naar de zeedijk van Middelkerke. Op het Arthur De Greefplein doet Joe de hele zomer lang het grootste reuzenrad ooit aan de Belgische kust draaien. Met een indrukwekkende hoogte van 44 meter en 36 muzikale cabines, biedt het rad een adembenemend panoramisch zeezicht aan de ene kant, een betoverend uitzicht op het schilderachtige binnenland aan de andere kant én de beste muziek op de achtergrond.

Aan de voet van het reuzenrad maken de Joe-dj’s er vanaf 30 juni elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 22 u. live-radio op de zeedijk. Ze duwen de sfeer de hoogte in met hun aanstekelijke energie en de beste muziek. Robin Vissenaekens, channel manager Joe: “We brengen de ultieme zomerse vibe naar Middelkerke. Met het grootste reuzenrad aan de Belgische kust, live radio en wekelijks een grote party gaan we voor een onvergetelijke ervaring voor jong en oud. Wat het reuzenrad nog specialer maakt, is dat je in elke cabine kan kiezen uit een Joe-artiest waarvan je de grootste hits hoort. Van Clouseau, Tina Turner, Adele, The Starlings, Abba of Ed Sheeran, iedereen kan er genieten van hun muziek terwijl ze hoog boven de kust zweven”.

Maar dat is nog niet alles! Op zaterdagavonden, van 20u00 tot 22u00, kunnen bezoekers aan het rad helemaal losgaan op de Joe dj-sets van onder andere Sven Ornelis en Bart-Jan Depraetere. De zomerse beats zullen iedereen aan het dansen krijgen. Daarnaast is er tijdens de weekenden een gevarieerd programma vol activiteiten gepland en heeft Joe gedurende de hele zomer nog tal van verrassingen voor haar luisteraars in petto. Zo maakt iedereen kans op de betoverende Joe Sunset Apero’s, die wekelijks gewonnen kunnen worden.

Het reuzenrad is vanaf 30 juni tot 3 september terug te vinden op het Arthur De Greefplein in Middelkerke. De Joe-dj’s maken er elke vrijdag, zaterdag en zondag live radio tussen 12u00 en 22u00 van vrijdag 30 juni tot zondag 6 augustus. Meer informatie over het Joe Reuzenrad is terug te vinden via joe.be.