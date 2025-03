Jobbeurs voor huisartsen lokt veel volk: “Al twee jaar op zoek naar nieuwe collega, maar de vraag is groot en het aanbod blijft klein”

Zaterdag vond bij de Ardooise groothandel Deforce Medical een jobbeurs voor huisartsen, HAIO’s, verpleegkundigen en praktijkondersteuners plaats. Het initiatief van de West-Vlaamse huisartsenkringen lokte veel volk, en vooral de bijna en net afgestudeerde dokters waren felbegeerd. “Ze zitten in een luxepositie en kunnen kiezen”, klinkt het.

Na een eerste drukke editie in 2023 organiseerden de West-Vlaamse huisartsenkringen zaterdag een nieuwe jobbeurs. Tijdens de tweede editie waren niet alleen huisartsen, praktijken en HAIO’s (huisarts in opleiding) welkom, maar ook verpleegkundigen en administratieve krachten. “Er zijn vandaag 56 praktijken aanwezig met openstaande vacatures”, vertelt Alice Traen, kringcoördinator van Huisartsen Brugge en Omgeving.

“Qua bezoekers hadden we 80 inschrijvingen, maar het is moeilijk in te schatten hoeveel volk er effectief kwam opdagen. Maar we zien een mooie verhouding en spreiding over gans de provincie. We kampen uiteraard nog steeds met dezelfde problematiek als twee jaar geleden. Het aantal (West-Vlaamse) huisartsen die afstuderen is niet groot, en de universiteitssteden hebben hen vaak meer te bieden. Maar we horen positieve reacties op onze beurs.”

Eisen

“De positieve gesprekken staan centraal, en het is ook een interessant netwerkmoment. Onze eerst beurs leidde bijvoorbeeld tot nieuwe samenwerkingen tussen praktijken. Het is leuk om iedereen opnieuw samen te brengen en nieuwe ideeën te zien ontstaan.” Ook dokters Veerle Desimpelaere en Charlotte Doise van Praktijk De Vlasbloem in Waregem waren van de partij. “Wij zoeken al twee jaar naar een derde huisarts binnen onze multidisciplinaire praktijk”, klinkt het.

“Maar de vraag is erg groot, en het aanbod zeer klein. Bovendien bestaat er ook niet echt een overzichtelijk platform binnen onze sector. Daarom nemen we met plezier deel aan deze jobbeurs. Jonge huisartsen of HAIO’s zitten in een luxepositie, ze hebben veel keuze. Bovendien blijven velen hangen in de grote steden. Daarnaast stellen ze hun eisen. Zo willen sommigen drie of vier vijfde werken. Dat mag uiteraard, maar het moet complementair zijn met onze praktijk. We komen graag tegemoet maar moeten uiteraard ook grenzen stellen.”

“We hebben vandaag veel interessante gesprekken gehad, en hopen dat er iets uit voorkomt. Dat hoeft niet lang meer te duren, want Charlotte is zwanger en ondanks onze patiëntenstop is er werk genoeg”, besluit Veerle.

Carrièreswitch

Wat verderop keuvelen coördinator Kelly Houthoofd uit Diksmuide en de Roeselaarse verpleegkundige Daphne Dumont van Thuisverpleging Altrio na. “Onze organisatie zet in gans de provincie verpleegkundigen in huisartsenpraktijken in. Zo hoef je niet direct iemand voor een vaste periode aan te nemen”, zegt Kelly. “Dit was alvast een zeer interessante jobbeurs waar we onze organisatie konden voorstellen.”

Daphne is op zoek naar een halve carrièreswitch. “Ik zou mijn werk op de baan willen combineren met vaste uren bij een praktijk. In onze sector leren we altijd bij, en in een praktijk heb je veel variatie en ontdek je nieuwe technieken. Dat is erg boeiend.”