Jinte, Febe en Inez organiseren tweede editie Glow for Charity: “Opbrengst schenken we opnieuw aan Buso Spalier-De Pinker”

Jinte, Febe en Inez engageren zich opnieuw om een nieuwe editie van Glow for Charity te organiseren. Op zaterdag 5 november wordt door de straten van Poperinge getrokken tijdens de glow in the darkrun. De opbrengst gaat opnieuw naar Buso Spalier-De Pinker voor de aankoop van een nieuwe duobike.

De studenten bachelor LO-bewegingsrecreatie kregen vorig jaar de opdracht om een evenement te organiseren dat iets vernieuwends had. Jinte Verdonck, Febe Depreiter en Inez Mertens besloten om een glow in the darkrun in Poperinge te organiseren. De opbrengst ging naar BuSo Spalier – De Pinker, de school voor buitengewoon onderwijs van De Lovie.

“Aangezien dit een groot succes was, hebben we beslist om dit jaar de tweede editie van Glow for Charity te organiseren”, zegt Jinte Verdonck. “Op zaterdagavond 5 november organiseren we opnieuw een glow in the darkrun in Poperinge met start op het Oudstrijdersplein. Vorig jaar deden we dit als schoolopdracht, maar nu zijn we afgestudeerd als bachelor LO en doen we dit vanuit onszelf. Het was een groot succes en we haalden er een grote voldoening uit.”

Bewegingskansen

In totaal maakten de dames ruim 2.300 euro winst, waarmee we vijf mooie gocarts konden aankopen. “We schenken de opbrengst net zoals vorig jaar aan het goede doel ‘Buso Spalier-De Pinker’. Zij kunnen de extra centjes goed gebruiken om meer bewegingskansen te kunnen geven aan hun leerlingen”, zegt Jinte.

“Dit jaar zouden ze het geld gebruiken voor de aankoop van een extra duobike. Dit is een speciale fiets waarbij leerlingen die minder goed zelfstandig kunnen fietsen, samen met de leerkracht op pad kunnen. Op die manier kunnen ze toch meefietsen met bijvoorbeeld hun eigen klasgroep. In de school hebben ze al een duobike. Aangezien deze zo vaak gebruikt wordt, is er een hoge nood naar een tweede duobike.”

Belevenisloop

De nieuwe Glow for Charity wordt op zaterdag 5 november georganiseerd met start op het Oudstrijdersplein. “Het is een belevenisloop zonder tijdsregistratie, waarbij het parcours op verschillende manieren verlicht wordt. Er is een kidsrun van 1 km die start om 18 uur. Daarnaast kan je ook 4 km of 8 km lopen, wandelen mag ook. Deze beide afstanden starten samen om 18.30 uur.” Wie meer info wenst, kan terecht op de Facebookpagina ‘Glow for Charity’ of mailen naar inschrijvingen.glowforcharity@outlook.com. De inschrijvingen zijn open tot maandag 31 oktober.