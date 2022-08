Jill en Emma strijden om 50ste titel van Wieltjesprinses

Wie wordt de 50ste Wieltjesprinses van Menen? De jubileumeditie op zaterdag 27 augustus in CC de Steiger wordt een duel tussen Emma Foulon en Jill Ponnet. Een van de twee mag het kroontje van Wieltjesprinses opzetten, de andere wordt een jaar lang haar eredame.

In 1971 werd Lena Vanacker de eerste Wieltjesprinses. In 2002 veranderde de naam naar ‘Ambassadrice Stad Menen’. Voor dit gouden jubileum grijpt de organisatie terug naar de originele titel van Wieltjesprinses. Nog voor aanvang van de verkiezing staat het vast dat Jill en Emma het komende jaar de stad zullen vertegenwoordigen: de winnares als Wieltjesprinses, de verliezer als Eredame. Daarnaast is het afwachten wie de persprijs ontvangt en wie Miss Sympathie wordt.

“Beide kandidaten gaan niet met lege handen naar huis. We hebben gezorgd voor een mooi prijzenpakket. Zowel Jill (18) als Emma (23) mogen beiden een outfit uitkiezen bij Lady Samy en ontvangen tal van waardebonnen en geschenken van handelaars uit onze stad. De winnares ontvangt nog een reischeque van 1.000 euro van Reizen Sylvie uit Lauwe, een gouden ring van goudsmederij Lambert en een set van juwelen Merchie”, vertelt schepen van evenementen Kasper Vandecasteele.

Wieltjesfeesten

De verkiezing vindt plaats op 27 augustus om 19.30 uur in CC De Steiger. Schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele belooft een show vol nostalgie met de rijke geschiedenis van de Wieltjesprinsesverkiezing als rode draad.

De verkiezing wordt een show vol geschiedenis en nostalgie

De Wieltjesprinses en haar eredame wacht een drukke agenda. “Een eerste opdracht wacht de Wieltjesprinses al op de eerste dag van de Wieltjesfeesten. Op vrijdag 2 september loopt ze mee in de modeshow op de Grote Markt. De officiële aanstelling van de Wieltjesprinses en haar eredame vindt plaats op zaterdag 3 september om 11 uur op de Grote Markt. Emma en Jill zullen op tal van activiteiten hun opwachting maken. Nog tijdens de Wieltjesfeesten maken ze een rondrit in een open wagen en nemen ze de Wieltjesworp voor hun rekening. Tijdens de Carnavalstoet gooien ze snoep. Ook zullen ze aanwezig zijn op meet-and-greets met artiesten, prijsuitreikingen, sport- en wielerwedstrijden…”, besluit schepen Vandecasteele.

Harry Potterfan

Emma Foulon woont in de Vlaanderenstraat. Ze ging naar de lagere school in Blijdhove. In het middelbaar trok ze naar Sint-Joris en vervolgens naar Ieper, waar ze afstudeerde als kinderverzorgster. Ze werkt als kinderbegeleidster in een buitenschoolse opvang in Izegem. Haar hobby’s zijn dansen, lezen en diamond painting.

“Ik heb vroeger nog gedanst bij 4Jeans. Na een pauze tijdens mijn studies heb ik opnieuw de draad opgepikt bij Love 2 Dance. Ik dans het liefst op pop en hedendaagse muziek. Ik lees graag, vooral de boeken van Harry Potter in zowel het Nederlands als het Engels. Ik heb de films al meerdere keren gezien en ik heb een grote collectie met allerlei Harry Potter-items. Een echte fan dus”, vertelt Emma.

“Aan mijn kandidatuur voor de Wieltjesprinses hangt een leuk verhaal vast. Al jaren zeg ik voor de grap aan mijn mama dat ik mee zal doen aan de verkiezing. Toen ze me dit jaar de oproep in de krant toonde, besloot ik ervoor te gaan. Hoe dichter de verkiezingsshow komt, hoe meer zin ik krijg. Er komt wel wat stress bij kijken, maar dat motiveert me. Familie, vrienden en buren supporteren voor mij. Mijn twee zussen komen me steunen, mijn broer kan er helaas niet bij zijn.”

Nieuwe uitdaging

Jill Ponnet woont op het Vander Merschplein. In het lager ging ze naar de Sint-Jansschool. Na twee jaar Sint-Joris in het middelbaar studeerde ze verder in Immaculata Ieper. Daar begint ze op 1 september aan het zevende jaar haarzorg. Haar hobby’s zijn dansen, tekenen, schilderen, gelnagels leggen en haken.

“Als kind wou ik al kapster worden en dat is altijd zo gebleven. Als vakantiejob werk ik in een kapsalon in Wevelgem. Dansen doe ik al van kleins af bij dansschool Studio Steps in Bissegem. Jazz, street, modern en tapdans zijn mijn favoriete dansstijlen. Vroeger volgde ik tekenacademie. Nu niet meer, maar ik blijf tekenen, meestal met een zwart stiftje”, vertelt Jill.

“Toen mama een oproep zag in het stadsmagazine Leiedraad, voelde me meteen aangesproken. Voor mij betekent dit een nieuwe uitdaging. Ik vind het tof om mee te doen en ik zie wel wat er op mij afkomt. Plankenkoorts heb ik alvast niet. Familie en vrienden komen supporteren. Ook mijn vriend Wout Vercaemst uit Kuurne, met wie ik al meer dan twee jaar samen ben, komt voor me duimen.” (CB)

Verkiezing op 27 augustus om 19.30 uur in CC De Steiger. Kaarten verkrijgbaar bij de kandidates of bij de dienst Evenementen (5 euro) en 6 euro aan de deur. Gratis onder de 12 jaar.