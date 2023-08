Jeugdhuis viert driedaagse Joc’N’Roll

Het Dadizeelse jeugdhuis viert traditiegetrouw rond 15 augustus haar Joc’N’Roll. Drie dagen lang was er opnieuw heel wat te beleven in en rond het jeugdhuis. De festiviteiten werden op zondag 13 augustus feestelijk geopend. ’s Avonds waagden de aanwezigen zich aan een bierpongtoernooi. Op maandag gaven verschillende bands het beste van zichzelf. Het hoogtepunt van de driedaagse is er telkens op 15 augustus. Terwijl heel wat volk door het centrum wandelde, pakten de jongeren uit met een eigen terras en werd er ’s avonds een stevig feestje gebouwd met verschillende dj’s. (BF/foto JS)