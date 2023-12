Jeugdhuis De Hobbit organiseert kerstmarkt

Op zaterdag 9 december organiseert het team van Jeugdhuis De Hobbit een gezellige kerstmarkt. “Het idee rond een kerstmarkt is ontstaan in het jaar 2021, en toen pakten we meteen al uit met een kleinschalige editie”, vertelt voorzitter Seppe Vandendriessche. “Dit jaar willen we dat opnieuw doen, maar dan iets groter. Onze doelstelling is om de jeugd een mooie kerst te schenken en daardoor houden we onze prijzen heel laag. Op die manier kan iedere jongere naar de kerstmarkt komen. Wij willen jong en oud samenbrengen.” Op de kerstmarkt zullen er warme en koude dranken en hapjes aangeboden worden aan democratische prijzen.

De kerstmarkt vindt plaats aan het jeugdhuis langs de Tramstraat 6 in Zwevezele. Het kerstgebeuren start om 19.30 uur. (NS/foto Nele)