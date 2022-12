Jeugdhuis Chaplin helemaal klaar voor Herderkensbal

Op zondag 25 december organiseert het Winkelse jeugdhuis Chaplin z’n Herderkensbal. De deuren van de sporthal gaan reeds om 19.30 uur open. “Na een afwezigheid van twee jaar kijken we er enorm naar uit”, aldus Thomas Ghesquiere van het jeugdhuis.

Voor heel wat bewoners van Sint-Eloois-Winkel behoort het Herderkensbal tot de kerstdagen. “Ook dit jaar zijn we er zeker van dat we met ons evenement heel wat bewoners uit de gemeente naar de sporthal zullen lokken. Natuurlijk heel wat jonge feestvierders, maar ook oud-leiders van de jeugdverenigingen of oud-bestuursleden van het jeugdhuis zullen present tekenen”, aldus Thomas Ghesquiere van het Winkelse jeugdhuis.

Traditiegetrouw start de fuif reeds vroeg. Om 19.30 uur gaan de deuren van de sporthal al open. “Vele mensen komen rechtstreeks van de feesttafel naar hier om het feest gewoon verder te zetten.”

Het jeugdhuis probeert ieder jaar enkele nieuwe dj’s te strikken. Dit jaar zijn dat Laprez, Impuls, DJ Snes, Voltage en DJ Jesus. Tijdens de fuif is er een gratis vat tussen 21 en 22 uur. De organisatoren voorzien ook een jeneverbar. Kaarten aan de deur kosten 8 euro vóór 23 uur, na 23 uur betaalt men 10 euro.

“Eind januari, begin februari verhuizen we naar ons nieuw lokaal”

Ondertussen durft men bij jeugdhuis Chaplin ook al vooruit denken. De jongeren nemen binnenkort hun intrek in hun nieuwe lokaal langs de Gullegemsestraat. “Iets waar we echt naar uitkijken. We woonden reeds tal van vergaderingen bij in aanloop naar de komst van onze gloednieuwe stek, maar binnenkort vinden we er echt onze thuis. Wanneer we er onze intrek nemen, is voorlopig nog niet duidelijk. We concentreren ons eerst op ons Herderkensbal. In januari hebben verschillende bestuursleden nog examens. Wellicht zal de verhuis dus voor eind januari of begin februari zijn.”

Het bestuur van het jeugdhuis merkt wel dat Chaplin aanslaat bij de plaatselijke jeugd. “Er is heel wat vraag naar activiteiten en we merken dat we nieuwe jongeren lokken. Momenteel zijn we zowel op vrijdag- als op zaterdagavond open. Op andere dagen zijn er soms ook activiteiten. Het jeugdhuis kent een heel goede periode.”

(BF/foto JS)