Jess FM organiseert ‘De Wonderjaren Live’ voor twaalfde keer: “Hoogtepunt van het jaar”

Op zondag 15 oktober vormt zaal Park Ter Walle in Menen het decor voor de twaalfde editie van ‘De Wonderjaren Live’. De jaarlijkse show van Jess FM staat steevast garant voor een uitverkochte zaal, gevuld met enthousiaste senioren.

“Alles begon ooit in een bovenzaaltje van CC De Steiger met een ontbijt met koffie en een eclair. Na succesvolle edities in wijkcentrum De Koekuit strijken we al voor de derde keer neer in zaal Park Ter Walle”, zegt Jess FM-medewerker Ronny Vanmarcke.

De Jess FM-show heeft haar naam te danken aan het gelijknamig en legendarisch radioprogramma ‘De Wonderjaren’. “Dat wordt op zondagvoormiddag gepresenteerd door Didier Sinnaeve en ouderdomsdeken Pol Deruyter. Komende zondag zijn we al toe aan aflevering 962. Daarmee zit het programma al ongeveer 18,5 jaar in de ether.”

“Zowel voor ons als voor de aanwezigen is ‘De Wonderjaren Live’ het hoogtepunt van het jaar. We hopen weer heel wat vertrouwde gezichten terug te zien. Wanneer de deuren openen om 9.30 uur, zullen er al heel wat mensen klaar staan om de beste plaatsjes in de zaal te bemachtigen.”

Programma

Het Vierde Kwartaal met zangeres Sonja mag het evenement aftrappen met een aperitiefconcert. “’s Middags kan iedereen genieten van vol-au-vent met frietjes en groentjes, dit keer geserveerd door een nieuwe traiteur. Na de modeshow van Ellip-Sis Mode is het aan zangeres Shancy. Accordeonist Johan Veugelers, geboren entertainer Luc Caals en zanger-acteur Gunther Levi vervolledigen de affiche. Niels Landers praat de show aan elkaar en we verwachten ook een mystery guest.”

“Traditioneel stellen we ook een biertje voor: ditmaal is dat ‘Gouden Arend’ van brouwerij Werbrouck uit Roesbrugge. Met onze tombola ten slotte vallen er waardevolle prijzen te winnen”, besluit Ronny.