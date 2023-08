Jelle en Nele uit Tielt kondigen zwangerschap aan op Festival Dranouter: “Elkaar op deze bijzondere plek leren kennen”

Jelle Vermeersch en Nele Billiet (allebei 30 jaar) zijn sinds enkele jaren samen medewerker op Festival Dranouter. Het koppel uit Tielt leerde elkaar hier in 2018 kennen, trouwde vorig jaar in echte Dranouter-stijl en kondigde hun zwangerschap vrijdagavond aan op de festivalweide met een rompertje van het festival.

Nele Billiet is al sinds haar 16de medewerker op het festival. Ook Jelle gaat al sinds die leeftijd naar het festival, maar in het begin vooral als bezoeker. “In 2018 was Nele medewerker in de biertent en wilde ik iets bestellen aan de toog”, vertelt hij. “Van het een kwam het ander en vijf jaar later zijn we al getrouwd. In februari verwachten onze eerste baby.”

Rompertje

De aankondiging van de zwangerschap gebeurde vrijdagavond op de festivalweide. “We poseerden met een rompertje van Dranouter en in februari verwachten ons kindje”, pikt Nele in. “Het is een volgende stap in ons levensverhaal waarbij Dranouter een rode draad vormt. Op ons huwelijk op 25 juni vorig jaar was alles in thema Dranouter: de vlaggetjes van Monique en Rik, de Sint-Bernardustenten, de strobalen, enzovoort.”

“De ceremonie vond plaats bij ons thuis en als intrede was er het nummer Lepeltjesgewijs van Bart Peeters, in een remix van Omdat Het Kan Soundsystem. Dranouter-dj’s De Veranda’s zorgden voor de nodige ambiance. Er werden ook filmpjes ingestuurd door Bart Peeters, Kristof Calvo en de festivalcrew.”

Volgend jaar opnieuw

Dit jaar staan Jelle en Nele als medewerker in Jupiler Saloon. Nele: “We leven hier elk jaar naartoe en het is het mooiste weekend van het jaar. Ik ben al 14 jaar medewerker en de mensen herkennen me al. Hier en daar is er een tijd om een optreden mee te pikken, vrijdagavond was – hoe kan het ook anders – Bart Peeters een hoogtepunt voor ons. Dranouter zal voor ons altijd speciaal blijven, ook volgend jaar zijn we weer van de partij.”