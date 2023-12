“Je waant je in de Alpen aan zee”: authentiek kerstplezier en gezellige ambiance op Winters Nieuwpoort

Nog tot en met zondag 7 januari staan in Nieuwpoort-Bad de Winter Chalet en Winter Carrousel garant voor heel wat sfeer. Vanaf vrijdag 22 december strijkt in Nieuwpoort-Stad ook een pittoresk winterdorp neer op het Marktplein, met een overdekte ijsschaatspiste en het Huis van de Kerstman als blikvangers.

Voor het derde jaar op rij fleurt Stad Nieuwpoort de kerstperiode op met Winters Nieuwpoort. Het veelzijdige evenement bundelt tal van activiteiten, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke. “Met Winters Nieuwpoort bezorgt de stad onze inwoners, tweedeverblijvers en de vele bezoekers een onvervalst kerstgevoel. Dit is de gezelligste periode van het jaar, maar in Nieuwpoort geldt dat nog een tikkeltje meer. Met een uitgebreid programma in het historisch centrum en in de badplaats creëren we een uniek decor voor memorabele momenten met familie en vrienden. Er is voor elk wat wils.”

Schaatspiste

Het Marktplein van Nieuwpoort-Stad verandert vanaf vrijdag 22 december wederom in een feeëriek winterdorp: Winter Village. Dit jaar vind je er geen ijspad of rolschaatsbaan maar een schaats-piste. Op de grote, half overdekte piste is er ruimte genoeg voor ervaren en beginnende schaatsers. Rondom het Winter Terras serveren drie chalets en een foodtruck typisch winterse drankjes en heerlijke snacks. “Eregast is de enige echte kerstman. Van vrijdag 22 tot en met dinsdag 26 december ontmoet je hem in zijn knusse houten huisje. Daarnaast laten bekende en minder bekende artiesten je meezingen met de beste hits van vroeger en nu. Op oudejaarsavond is er een grootse openluchtfuif”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.

De Stadshalle wordt ingericht tot Winter Wonder House, dé plek bij uitstek voor jongere bezoekers. Speciaal voor baby’s en peuters is er de knuffelzachte installatie van Voelgewoel. Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen dan weer naar hartenlust ravotten in de Gust en Zoë-speelzone. Daarnaast zijn er creatieve workshops zoals sneeuwpoppen met sokken knutselen of kerstfiguren boetseren. Nieuw dit jaar is Winter Bells, op het gelijkvloers van de beiaardtoren. In de imposante ruimte, die zal versierd zijn met lichtjes en glitters, zijn er vertelmomenten voor kleine en grotere kinderen.

De Alpen aan zee

In Nieuwpoort-Bad staat winterse gezelligheid centraal. “Op de hoek van de Lombardsijdestraat en Dienstweg Havengeul bevindt zich de Winter Chalet, Chez Babette. Je waant je er echt in de Alpen, maar dan aan zee. Hier kun je vanaf vrijdag 1 december tot het einde van de kerstvakantie dagelijks de innerlijke mens versterken na al het wintershoppen. Een uitgebreid muziek- en animatieprogramma zorgt voor extra ambiance. Naast de Winter Chalet komt ook de authentieke paardencarrousel te staan. Tot slot worden de straten aangekleed met fonkelende lichtjes en prachtige decoraties. Monumenten zoals de Stadshalle, de Vismijn, Villa Hurlebise en het Koning Albert I-monument worden sfeervol uitgelicht. Wie zin heeft om al dat moois te bewonderen, kan de Winter Wandeling volgen.”

Eindejaarsactie

De Nieuwpoortse ondernemers pakken opnieuw uit met een eindejaarsactie, vertelt schepen van Lokale Economie Ann Gheeraert. “Tijdens de eindejaarsperiode valt Nieuwpoort, nog meer dan anders, in de smaak bij shoppers allerhande. Mensen uit eigen stad en van ver daarbuiten komen hier kwaliteitsvolle cadeaus voor onder de kerstboom kopen. Daarom pakt de stad opnieuw uit met de Winters Nieuwpoort Eindejaarsactie. Hiermee laten we mensen kennismaken met de Nieuwpoortse ondernemers én maken ze kans op heel wat mooie prijzen. Tegelijk zet deze actie aan om lokaal te kopen.”

Van woensdag 6 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 krijg je per aankoopschijf van 10 euro bij deelnemende handelaars een digitaal lotje op je Ik koop in Nieuwpoort-kaart en neem je deel aan de spaaractie. Bij een aankoop onder de 10 euro krijg je sowieso één lotje. Wekelijks vindt een digitale trekking plaats waarbij je een Nieuwpoortse Cadeaubon in de wacht kunt slepen. Op dinsdag 9 januari 2023 worden tijdens een supertrekking drie Nieuwpoortse Cadeaubonnen ter waarde van 1.500, 1.000 en 500 euro onder alle deelnemers verloot.

Daarnaast belonen Stad Nieuwpoort en de Lokaal Economische Raad ook de mooist versierde zaak in de stad. Het publiek kan mee beslissen wie de publieksprijs voor beste kerstversiering aan de gevel of etalage verdient. Stemmen kan van vrijdag 15 december 2023 tot en met zaterdag 6 januari 2024 via nieuwpoort.be/wedstrijd-kerstversiering.

Het volledige programma van Winters Nieuwpoort ontdek je op of in de brochure, vanaf zaterdag 2 december verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme. Meer info over de Eindejaarsactie vind je op .