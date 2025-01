Jazz Cats Festival Kortrijk lost volledige line-up

De line-up is compleet! Voor het zesde jaar op een rij slaan Wilde Westen, Muziekcentrum Track, Muziekcafé HOF, Schouwburg Kortrijk en Jazzontsporing Harelbeke opnieuw de handen in elkaar voor een gloednieuwe, swingende editie van Jazz Cats festival in Kortrijk.

Op zaterdag 29 maart transformeert Kortrijk in een broeinest van jazz: van 16 uur tot middernacht staan maar liefst negen concerten gepland in en rond Muziekcentrum Track en De Kreun. Zoals ieder jaar weerspiegelt het festival de variëteit binnen het genre en zoekt het programma aansluiting bij de jonge garde van jazzmuzikanten.

“We gooien de conventionele jazzregels overboord en varen zo ver buiten de lijntjes dat je achteraf zou kunnen denken: Jazz? Waar? Eén ding is zeker: je oren krijgen een all-you-can-eat buffet van experimenten voorgeschoteld, en je gaat gegarandeerd muzikaal voldaan naar huis”, zegt Emma Couchez. De line-up bestaat uit Aki, Bandler Ching, Echofarmer, Iqnovara, Mammal Hands, Oreglo, Sonic Hug, Vaague en Ventilateur.

Voor de prijs van 30 euro zie je op één dag deze 9 acts. Meer info op JAZZ CATS 2025 | Wilde Westen Kortrijk.