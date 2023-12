Jasper Steverlinck brengt oude en nieuwe nummers

In 2018 bracht Jasper Steverlinck zijn succesalbum Night Prayer uit, goed voor goud en enkele hits als Broken, Here’s To Love en So far Away From Me.

Met de plaat speelde hij meer dan 100 concerten in binnen- en buitenland. In 2023 en 2024 toert hij langs de cultuurcentra, waar hij live gloednieuwe nummers afwisselt met klassiekers uit zijn eigen repertoire en zorgvuldig gekozen en herwerkte covers. Met zijn gouden stem en onovertroffen vakmanschap als songwriter grijpt Jasper Steverlinck zijn publiek elke keer weer live bij het nekvel.

(DS)