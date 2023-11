Jason organiseert fuif ten voordele van OC De Klaver

Jason Asseloos (19) was de voorbije weken druk bezig met de voorbereiding van zijn fuif Universe op zaterdag 25 november in zaal De Boest. Daarmee wil hij geld inzamelen voor ontmoetingscentrum De Klaver, een instelling die openstaat voor mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben bij het uitbouwen van een dagstructuur.

Al een aantal jaar droomt Jason Asseloos van een eigen evenement. Samen met vrienden brainstormde hij over een fuif. “We wilden er een beetje eigen budget insteken om er een leuk evenement van te maken”, steekt Jason van wal. Maar toen zijn mama Heidi Van Tiggelen (41) lucht kreeg van het idee, schoof ze mee aan tafel. “Ik ben gastvrouw bij De Klaver en suggereerde dat ze hun fuif misschien ten voordele van ons centrum kunnen organiseren.” Dat vonden de jongeren een uitstekend idee. “Zo kunnen we ons event koppelen aan een goed doel, twee keer succes dus”, zegt Jason. “We willen er geen al te commercieel event van maken. We rekenen een prijs voor het toegangsticket, maar voorts willen we niet voor alle elementen apart extra geld vragen. Het is een droom van me om dit te organiseren. Eigenlijk willen we het niet te groot laten worden, want we mikken op een iets kleinere fuif. Hopelijk mogen we tot 400 fuifbeesten ontvangen en als dat lukt, kunnen we er misschien een jaarlijkse traditie van maken.”

Iedereen die wil komen, is welkom vanaf 21.30 uur in zaal De Boest aan sportpark Drogenbrood. Op de affiche staan onder meer Adix, Dimaro en Pauwie. “Een afwisseling van bekende en iets minder bekende dj’s. Dimaro speelde bijvoorbeeld al heel vaak op Tomorrowland, we kunnen dus zeker uitpakken met een grotere artiest.” (AVH)

Tickets zijn te koop via De Klaver of bij de ambassadeurs van Universe. Meer informatievia www.beernem.be, waar het evenement en de contactgegevens op de agenda terug te vinden zijn.