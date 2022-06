Jarige reuzen vieren feest op 9 en 10 juli in Wenduine

Dit jaar vieren de Wenduinse reuzen hun zeventigste verjaardag en dat wordt gevierd met tal van activiteiten tijdens de Reuzenfeesten op 9 en 10 juli.

Op zaterdag 9 juli geeft het Shantykoor uit Blankenberge om 18 uur het startschot op de Markt, daarna trekken de Wenduinse reuzen Louw, Wanne, Scuteman en Pol De Kruwer samen met vijftig collega’s in stoet door de straten van Wenduine. Helemaal op het einde van de stoet worden ze door Grote Willi, de lichtgevende reus, gehuldigd. Daags nadien, zondag 10 juli, zijn er reuzenfeesten met een grote kunst- en brocantemarkt, leuke volksspelen, workshops en andere activiteiten voor kinderen.

Sterke schouders

De Wenduinse reuzen, ooit in het leven geroepen om de plaatselijke carnavalsstoet op te luisteren, zijn overigens gebaseerd op vissersfiguren die echt bestaan hebben. Speciaal voor hun verjaardag krijgen ze een remake door Lego Master Corneel Clarys. Voor de echte reuzen blijft het zoeken naar sterke schouders. “Ze wegen tussen de zeventig en vijfenzeventig kilo”, zegt Rudy Meesschaert, al meer dan dertig jaar reuzendrager.

Heel erg gemist

“Ik ben er destijds per toeval ingerold, maar zou mijn plekje niet meer willen afgeven. De zeewijding, de fin de saison, de uitstapjes naar Blankenberge en Westende… Ik heb dat de voorbije drie jaar ontzettend gemist. Reuzendrager zijn, is overigens een hele eer – dan ben je pas een echte Wenduinenaar”, klinkt het.

Momenteel zijn er in Wenduine nog slechts vijf vaste reuzendragers, terwijl er voor elk exemplaar minstens twee nodig zijn. Het dragen verloopt immers in beurtrol, bovendien zijn daarnaast ook nog begeleiders nodig in de stoet. “Daarom doen we geregeld een beroep op reuzendragers uit buurgemeenten als Blankenberge”, aldus nog Rudy Meesschaert.

Schepen Marleen De Soete pleit tot slot voor meer reuzenonderricht in de scholen. “In onze tijd kregen we dat ingelepeld, maar de plaatselijke reuzengeschiedenis is vandaag toch wat in de vergetelheid geraakt.”