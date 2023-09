Jan Vervaet wint 40ste editie halve marathon ‘Rapper dan een Ezel’, Ezelsfeesten zijn zo met een knaller gestart

Vrijdag vond in Kuurne een nieuwe editie plaats van de halve marathon ‘Rapper dan een Ezel’. Met een afstand van 21,5 kilometer en maar liefst 507 enthousiaste deelnemers was de 40ste editie alvast weer een schot in de roos.

De halve marathon ‘Rapper dan een Ezel’ is trouwens niet alleen een sportief evenement, maar het is ook het startschot voor de Ezelsfeesten. Ook deze editie daagden opnieuw heel wat toeschouwers op langs de kant van de weg.

Ezelsjogging en aflossingswedstrijd

Voor het startschot van de halve marathon werd gegeven, was het wel eerst nog de beurt aan de deelnemers van de Ezelsjogging. De oproep om minsten 900 deelnemers aan de start te krijgen, werd alvast ruimschoots behaald. Om 18.15 uur gingen alle deelnemers dan ook van start voor een parcours van 2,4 of 6 kilometer. Een uurtje later was het dan de beurt aan de aflossingswedstrijd 7 x 150 meter waaraan 48 leerlingen van de Kuurnse scholen aan deelnamen.

Ondertussen stoomden ook de overige atleten zich al klaar voor hun deelname aan de halve marathon of de jogging. Naast de 507 deelnemers aan de halve marathon daagden ook 148 deelnemers op voor de aflossingskoers.

Laureaten halve marathon

In de halve marathon wist Jan Vervaet de concurrentie achter zich te laten. Hij wist de 21,5 km in een tijd van 1:07:40.1 uur uit te lopen. Tweede werd Ward Van Der Kelen, die finishte in 1:07:46.9 uur. De top drie werd afgesloten bij de mannen door Jonas Versteele. Bij de dames kwam Bianca Serroen als eerste over de aankomstlijn, in een tijd van 1:16:26.5 5 uur, gevolgd op een tweede plaats door Liz Romo. Bij de dames mocht Ann-Sophie Duyck de top drie afsluiten. Snelste Kuurnse ezels van 2023 waren ditmaal Ella Vanpoucke en Emile Vervaeke. (BRU)