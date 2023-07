Jan Van Dyke brengt in nieuwe revue van het Witte Paard eerbetoon aan Nicole & Hugo: “Traantje moeten wegpinken”

In Het Witte Paard is vrijdagmiddag de gloednieuwe revueshow van Jan Van Dyke in première gegaan. ‘Van Dyke & Friends’, een feelgood show vol hits, sketches en vrolijke figuren, zoomt meer dan ooit in op de visuele en eerder clowneske humor waarvoor Jan Van Dyke – één van Vlaanderens meest iconische komieken – internationaal bekend staat.

De show sluit aan bij een jarenlange traditie in Het Witte Paard en mag rekenen op een topcast. Vaste waarde Patrick Onzia fungeert in vele sketches als aangever voor Jan. En natuurlijk is Franky Boy, de jarenlange side-kick van Jan, ook present. Daarnaast treden een aantal artiesten voor de eerste keer op in Het Witte Paard. Met Sasha Rosen, Goele De Raedt en Celien Hermans staan er niet alleen drie prachtige stemmen op het podium, ze schitteren ook in de verschillende komische sketches.

Nicole & Hugo

Speciaal moment in de show is het eerbetoon aan Nicole & Hugo. “Prachtig eerbetoon aan mijn Nicole”, aldus Hugo, die tijdens de avant-première een traantje weg moest pinken. “Ik heb vanmiddag tijdens de show ook weer geweend. Het komt zo hard binnen. Ik kan Jan alleen maar dankbaar zijn.”

Ook zaakvoerder Ben Van den Keybus is in de wolken met Van Dykes nieuwe show. “Na zo vele jaren blijft Jan een topprofessional in zijn vak. Eén van de strafste komieken die Vlaanderen kent, blij dat ik hem heb kunnen overtuigen om zijn eigen show in Het Witte Paard te doen. Onze bezoekers gaan al lachend naar buiten en daar doen we het toch voor.”