Jaimie (32) wordt copresentator op Kamping Kitsch Club: “Een droom die in vervulling gaat”

Op zaterdag 23 augustus verandert Kortrijk weer heel even in de hoofdstad van de wansmaak, want dan worden de deuren van Kamping Kitsch Club opnieuw geopend. De ‘Pak alles wat je kan’ editie moet groter en beter worden dan vorige jaren, en daar zal een indrukwekkende line-up voor helpen zorgen. Voor het eerst krijgt frontman MC Drummer ook hulp op het podium. Jamie Van Kerschaver zal er mee het festival helpen presenteren.

Rasentertainer

Wie Jamie ondertussen niet kent, leefde de afgelopen jaren ongetwijfeld onder een steen. De 32-jarige Oostendenaar maakte furore in het programma ‘Down the road’, maar kreeg ook een rol in de razendpopulaire reeks ‘Nonkels’. Al snel bleek dat er in de kerel een rasentertainer verborgen zat, een artiest die ook vlot met platendraaiers en muziek overweg kon. Op Wereld Downsyndroom Dag mocht hij zelfs schijfjes gaan draaien bij Studio Brussel, en dat ging ook op de Kortrijkse festivalweide niet onopgemerkt voorbij.

“Vorig jaar verscheen hij al een paar keer op de Main Stage”, lacht MC Drummer. “Je kunt niet anders dan stapelzot te zijn op die gast. Hij is zo naturel, zo oprecht sympathiek dat hij in enkele seconden tijd het volledige publiek met hem mee kreeg. Het is zelden dat je zo een entertainers voorbij ziet komen, maar Jamie is het volledig. We zijn er zeker van dat er bij Jamie nog heel wat talent te ontdekken valt. Daarom hebben we hem gevraagd of hij, naast mij, het festival mee wil helpen presenteren. We zijn trouwens erg benieuwd naar de outfit waarin hij dit jaar zal verschijnen. Vorig jaar was hij ook daarmee de absolute ster van het veld. Hij dook op in een kostuum gemaakt uit kunstgras, een zalige knipoog naar zijn rol in ‘Nonkels’.”

“De max”

Toen Jamie de vraag kreeg, moest hij niet lang nadenken over een antwoord. “Dit is de max! Vorig jaar moest ik nog de micro van Tanja Dexters afpakken, om het publiek op te jutten. Nu krijg ik een volwaardige plaats naast MC Drummer. Ja, dit is voor mij een droom die in vervulling gaat.”