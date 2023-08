Jabbeekse kermis ook deze keer met foodtruckfestival: “We blijven het aanbod jaarlijks vernieuwen”

Het laatste weekend van augustus vindt de kermis plaats in Jabbeke. Sinds de introductie van de Nacht van Jabbeke en het foodtruckfestival kent de kermis een tweede jeugd.

“De Nacht van Jabbeke en ons foodtruckfestival zijn inderdaad niet meer weg te denken. Ze staan steevast in de agenda van heel wat van onze burgers,” stelt burgemeester Frank Casteleyn. “Toch ijveren we steeds om vernieuwing in het aanbod te brengen.” De kermis opent traditiegetrouw met de avondmarkt op vrijdagavond terwijl de Koninklijke Harmonie voor de sfeermuziek zorgt. Om de lokale handelaars meer te betrekken is er dit jaar het initiatief Proef Jabbeke.

“Tijdens de avondmarkt kan je tal van lokale handelaars en standhouders terugvinden. Het project wil al het lekkers van de eigen gemeente in de kijker zetten! Daarnaast is er ook een kinderrommelmarkt waarbij kinderen en jongeren de kans krijgen om hun eigen spulletjes te verkopen. De avondmarkt wordt opgevrolijkt door de straatanimatie Cirque Poubelle van Circumstancia.” Zaterdag staat in teken van muziek. ’s Middags om 15 uur komen de jongste Jabbekenaartjes aan hun trekken. Dan zorgt Urkie Purkie voor een te gekke kindershow.

Gratis topoptredens

“Om 20.00 uur gaan we van start met de Nacht van Jabbeke. Dit evenement is al jaren een gratis festival voor alle inwoners van Jabbeke de laatste zaterdag van augustus. Vanaf 20 uur treden niemand minder dan Gene Thoma, Johan Veugelers, Christoff en Celien Hermans op en om middernacht is het de beurt aan Sven Ornelis”, weet Frank Casteleyn. “We sluiten het weekend af met het foodtruckfestival op zondag vanaf 10 uur. Daarnaast is er ook een oldtimermeeting op het terrein. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om een rondje in het mooie Jabbeke te rijden en ontvangen een unieke rallyplaat. Deze dag wordt ook muzikaal ingevuld met een aantal lokale bands: De Marcello’s, The Crazy Discoshow, Kurt Burgelman en om 19.30 uur The New Image.”

Kinderparadijs

“Voor de kinderen is er randanimatie voorzien met een aantal springkastelen en de Larie en Apenschool. In de namiddag kan je terecht in de speelarena voor tal van ludieke lessen, gebracht door Hoetchacha! De kinderen en ouders kunnen de lessen volgen en iedereen mag ongegeneerd spelen op de avonturenmuur, de speeltunnel of de glijbanen die bij deze speelarena horen.”