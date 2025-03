Jaarlijkse carnavalsstoet in Brugge verwelkomt dertig groepen en wagens

Op zaterdag 15 maart is het zover: de jaarlijkse carnavalsstoet die start aan het Bargeplein bij de hoge Katelijnebrug. Francis Degroote van de Brugse Karnavalraad kon heel wat carnavalsgroepen aantrekken: dertig wagens, waarvan sommige dertig meter lang zijn.

De Orde van de Pret van Lissewege en de Lekkerbekken van Zwankendamme komen met de grootste groepen, met maar liefst honderd carnavalisten. Ook het nieuwe jeugdprinsenpaar Angel en Miel mag meelopen. Ze werden verkozen bij de Totetrekkersgarde in Brugge. Voor Prinses Carnaval Emi wordt het een hoogdag. Heel wat groepen en wagens vielen al eerder in de prijzen in de stoeten in Heist, Maldegem, Zeebrugge en Torhout. “Na de stoet hopen we dat de carnavalisten verder vieren in Brugge. Ze krijgen na hun deelname belegde boterhammen. Ik hoop dat het droog blijft”, vertelt Francis.

Zeesluffer

De Orde van de Zeesluffer uit Zeebrugge is alvast tevreden met hun voorbije carnavalsfeest met het kindercarnavalsbal in zaal Alabatros waar Axelle en Cedric verkozen werden als nieuwe jeugdprinsen en meteen meereden op de wagen van de Orde van de Zeesluffer samen met Prinses Carnaval Boontje die genoot van het mooie weer, het vele volk en de prachtige en kleurrijke stoet. “We mochten in Zeebrugge 22 wagens en groepen verwelkomen, onder meer heel wat wagens uit de top 5 van de stoet in Heist. Er was een massa volk door het prachtige weer. We vertrokken aan de Rederskaai en eindigden op het Marktplein waar de carnavalsfoor stond. We mochten meerdere Prinsen verwelkomen. Na de stoet maakten we de uitslag bekend. De Lekkerbekken uit Zwankendamme werden eerste, Club Bizarre tweede en KPJ Eede derde”, vertelt Jurgen Deetens van de Orde van de Zeesluffer.

De laatste stoet op het grondgebied van Groot Brugge is die van de Orde van de Pret op zaterdag 29 maart in Lissewege met vijftien groepen en wagens. Zij moeten hun wagens beperken omdat ze de drukke kustweg over moeten in Lissewege die van en naar de haven loopt.