Izegems koppel zet schouders onder ‘Ibizegem’ (13-15 augustus): “Zomers event met hippiemarktje, dj’s en tal van lokale producenten”

Dat Ibiza meer is dan het Spaanse feesteiland vol megadiscotheken. Dat willen Joris Hermy en Steven Jans half augustus met hun evenement ‘Ibizegem’ aantonen. Aan de achterkant van het Life Danscenter pakken ze drie dagen lang uit met een bar, marktje en uiteraard ook wat zomerse beats die het Ibizagevoel oproepen. Het koppel houdt wel van het eiland en de sfeer die er hangt. “Niet alleen van de bonkende beats waar veel mensen Ibiza mee associëren, want dat is slechts één facet”, zegt Joris.

Uitgeweken Bruggeling Joris Hermy (43) is in het dagelijks leven componist voor onder andere tv-series. Steven Jans (41) heeft Antwerpse roots en is aan de slag als creatieve freelancer. Hij brengt later dit jaar zijn eigen luxury geurkaarsen op de markt onder de naam Jojo l’Héro. Achter de markante gevel van hun woning in de Kortrijksestraat ligt niet alleen een productiestudio, maar ook een mooie stadstuin. “Het was daar dat het idee voor ons evenement ontstond”, vertelt Steven Jans, met wie hij er samen woont. “Ik wierp op dat ik me precies in Ibiza waande, maar dan in Izegem en zo is de naam Ibizegem ontstaan. Dat leek ons zo’n goede vondst dat we daar wel iets mee moesten aanvangen. Zo is het idee ontstaan om een evenement in Ibiza-stijl te organiseren, ook al omdat we het gevoel hadden dat er in Izegem nog wel ruimte was voor een nieuw initiatief dat dertigers en veertigers zou aanspreken.”

Life Danscenter

Het duo zocht even naar een geschikte locatie en kwam uiteindelijk op de site achter het Life Danscenter in de Lodewijk de Raetlaan uit. “Ze beschikken over een parking, maar ook een terrein aan de achterkant van voormalig café ‘t Kroegske, dat recent door hen werd gerenoveerd”, aldus Steven. “Uitbaters Davy en Dieter zijn helemaal mee met ons verhaal en zagen het meteen zitten om Ibizegem op die locatie te laten doorgaan.” Op Ibizegem zal, naast de foodtruck BurgerArt, uiteraard ook een bar zijn met een selectie originele bieren aangeboden door brouwerij De Feniks, en Spaanse wijnen en bubbels door Frederique Braem van Wines Unlimited, waarbij de organisatoren het lokale aspect zeker niet uit het oog verliezen. We werken met zoveel mogelijk plaatselijke partners samen. Dat geldt ook voor het ambachtelijk marktje dat we er willen organiseren.”

Ambachtelijke markt

“Saartje Allosserie van Allossa – die onze huisstijl heeft ontworpen zal er haar ecologische producten aanprijzen. Ook van de partij is tarot-kaartenlegster Veerle Hermy – zus van. Zo krijgen mensen met een passie voor hun vak een plaatsje op Ibizegem. Op deze eerste editie zullen er overigens in avant-première kleurrijke T-shirts te krijgen zijn met het logo van Ibizegem. De shirts kwamen tot stand in samenwerking met Alpha Shirt uit Oostkamp die op deze manier dit evenement ondersteunt als sponsor. Een reeks dj’s verzorgen die dag de soundtrack van Ibizegem. Tussen 15 en 23 uur kan je er heel wat aan het werk zien waaronder: DJ Stef, DJ Kees Kool (FR), Bounty RadioShow, DJ Björn Miller en Boshaard DJ die ook live percussie zal meespelen op zijn sfeermakende dj-set.”

‘Ibizegem’ vindt op zaterdag 13, zondag 14 en zondag 15 augustus plaats in de Vijfwegenstraat 35. Meer info via de Facebookpagina en Instagram ‘Ibizegem’. Slaat het concept aan, dan willen Joris en Steven er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.