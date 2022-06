Izegems Batjesweekend startte onder een stralende zon

De weergoden zijn de Izegemse Batjes goed gezind dit jaar. Na twee jaar mag een gewone editie weer en dat lieten de handelaars zich geen twee keer zeggen. In de centrumstraten staan heel wat kraampjes langs het parcours en de voorbije twee dagen was het al gezellig druk.

Het Batjesweekend is in Izegem een traditie van vele jaren, maar het is twee jaar geleden dat ze nog eens alle remmen los konden gooien in de Pekkersstad. Het parcours ziet er anders uit dan vroeger. Zo is er op de Grote Markt is geen auto meer te bespeuren en er is volop ingezet op (kinder)animatie, maar de unieke Batjessfeer van vroeger is er nog altijd.

De Batjes kwamen vrijdag rustig op gang in de Izegemse centrumstraten. Van een volkstoeloop was nog geen sprake, maar toch kwamen heel wat mensen al een kijkje nemen. De Izegemnaars zijn heel blij dat er eindelijk nog eens echte batjes zijn en er werd dan ook geaperitiefd en het weekend ingezet.

Zaterdag werd een bloedhete dag, maar toch konden de handelaars op een mooie opkomst rekenen. Zeker in de late middag kwam heel wat volk een kijkje nemen en batjes doen. Doorheen het nieuwe parcours liepen muziekbandjes en op de Grote Markt was er circus voor de kindjes.

Vandaag zijn de Batjes er nog. Heel wat handelaars openden al om 10 uur de deuren voor het grote publiek. Het is hopen op een droge dag. Ook vandaag is er heel wat animatie voorzien op en rond het parcours. (MV)

