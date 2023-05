It takes two to tango

Traditiegetrouw is er tijdens de Sinksenfeesten ook een openluchtbal met Argentijnse tango en een initiatie swing vooraf, een organisatie van Tango Kortrijk. Dit jaar vindt het bal van 29 mei plaats op het Sint-Amandsplein op wijk Overleie, van 15 tot 17 uur en van 18 tot 19 uur. De muziek is van dj Josepha. Tango Kortrijk is een groep enthousiastelingen, gepassioneerd door Argentijnse tango. “Wat ons verbindt, is het plezier van het dansen in combinatie met de muziek. In september 2022 zijn wij gestart met ons 18de dansseizoen”, aldus de organisatie. Tweewekelijks organiseren zij op donderdagavond van 20 tot 23 uur een oefensalon, een zogenaamde Milonguita, waar je danspassen in een gezellige sfeer kunt komen inoefenen. (PVH)