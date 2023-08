Inwoners welkom op opening vernieuwde Abdijhoevesite

Op vrijdag 25 augustus worden de gerenoveerde Abdijhoevesite en de Arnolduszaal in Oudenburg officieel geopend. Alle inwoners zijn uitgenodigd om tussen 15.30 en 18.30 uur de gebouwen te komen bezoeken.

“Na drie jaar van intens verbouwen onderging de site een grote transformatie. Het resultaat is er en dat willen we met onze inwoners vieren”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “De renovatie van de Abdijhoeve was een topprioriteit van deze bestuursperiode en daarvan hebben we ook werk gemaakt. Naast de twee horecazaken geeft de hoeve onderdak aan de pas geopende ceremoniezaal en aanpalende zaal voor ontvangsten met op de verdieping een ruimte voor vergaderingen”, klinkt het.

“Ook het koetshuis is gerenoveerd en als klap op de vuurpijl werd de Arnolduszaal omgetoverd tot een prachtige feestzaal voor onze verenigingen en inwoners.” (LIN)