Op zondag 13 januari werden alle inwoners van Vleteren uitgenodigd, door het gemeentebestuur, voor de nieuwjaarsreceptie in de Sceure. Meer dan 500 Vleternaars genoten van een drankje en een gezellige babbel. Voor de kleinsten was er opvang en animatie voorzien, zodat de ouders op hun gemak konden klinken op het nieuwe jaar. Deze tweede editie viel bijzonder goed in de smaak bij de bezoekers en smaakt naar meer. (RVL-Foto RVL)