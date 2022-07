Inwoners Bosmolens tellen af naar de Ommegang

Bosmolens Ommegang (22-24 juli) heeft enkele nieuwe ingrediënten in de programmacocktail en daar zitten onder meer Dominiek Delobel en John Aelvoet mee achter. Zo wordt er op vrijdag een bingonamiddag gehouden, het dartstornooi op zondag was in een mum van tijd volzet.

Dominiek Delobel woont sinds een 15-tal jaar op de Bosmolens, John Aelvoet woont dan wel in Sint-Eloois-Winkel, maar iedereen kent hem als de man van Aquafish. “We zijn twee jaar geleden samen in het bestuur gekomen”, zegt het duo. Na de pop-up editie van vorig jaar, is het dit jaar weer volle bak op Bosmolens Ommegang. Van nieuwe mensen worden ook nieuwe ideeën verwacht. “Als je iets voorstelt, dan mag je het zelf uitwerken”, lacht Dominiek. Het idee voor een bingonamiddag kreeg hij zelf toen de gastheer bij een bevriend koppel op oudejaarsavond tussen de gerechtjes door een bingospelletje werd gespeeld. “Hoe simpel bingo ook is, het was gewoon tof om in groep te doen. En het feit dat we iets gedronken hadden, stak de ambiance natuurlijk ook wat aan.”

Groot bingotornooi

Op vrijdagmiddag was er vroeger traditiegetrouw de prijskaarting, maar die valt nu weg. Er kan wel nog vrij gekaart worden op de seniorennamiddag, maar het bingospel neemt er nu de plaats in. “Ik had daar natuurlijk ook niet echt ervaring mee en ben op zoek gegaan en kwam terecht bij Gidos.” Dat is de G-sportvereniging die samenwerkt met Dominiek Savio en waar jaarlijks ook een groot bingotornooi wordt gehouden. “Iedere keer voor 200 man, telkens uitverkocht. Ik kwam er in contact met Jenka Vandenbroucke. De jongedame nam me op sleeptouw, ik kreeg er een hele uitleg. Voor ons materiaal kunnen we dan weer terecht in de luchtmachtbasis in Koksijde, zo zie je maar waar het leger allemaal goed voor is”, lacht Dominiek.

Bij de presentatie krijgt Dominiek assistentie van Dieter Dutillieux. “Er zijn ook prijzen te winnen. Een deelnamekaart kost slechts één euro, daarvoor krijg je al een namiddag plezier en win je misschien iets. Het is onze eerste editie, maar we zien er zeker potentieel in.”

96 dartsspelers aan het werk

John Aelvoet suggereerde op de bestuursvergadering dan weer om eens een dartstornooi te organiseren en hij kreeg met de bal – of in dit geval de pijl – teruggegooid. “Ook ik heb er geen ervaring mee. Mijn zoektocht leidde naar een Nederlandse firma. Zij leveren niet enkel de negen dartsborden die we zullen opstellen, ze zijn het ook gewend om tornooien te organiseren. We gingen eerst uit van 32 koppels, maar omdat de inschrijvingen in een mum van tijd volzet waren, schakelden we over naar 48 teams en dus ook 96 spelers. Ook die vacante inschrijvingsplaatsen, waren snel ingevuld. Maar hoger konden we niet gaan. Zondagmiddag is er de barbecue, daarna begint het tornooi. De teams moeten er zeker tegen 14 uur aanwezig zijn, de eerste pijlen worden gegooid om 14.30 uur. Maar we moeten ook zorgen dat we op tijd klaar zijn zodat we onze Vlaamse zangers de ruimte geven.”

Het tornooi wordt afgewerkt met een poulefase. “Daarna ontstaat er een A- en een B-groep, zodat iedereen ook evenveel wedstrijden zal spelen. Voor de winnaars voorzien we naturaprijzen. We verwachten ook wel wat volk, gezien de hype die er rond de sport hangt.”

Info:www.bosmolensommegang.com