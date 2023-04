Internationale VE Day Taptoe op 6 mei op het Polenplein in Roeselare: “Genieten van goede muziek en ook van een mooi optreden”

Op zaterdagnamiddag 6 mei vindt op het Polenplein de internationale VE Day Taptoe plaats. Ronny Muylle en Dirk Brabant zijn al 20 jaar verantwoordelijk voor de regie van de taptoe en de coördinatie naar de muziekkorpsen toe. Ook dit jaar belooft het een mooi spektakel te worden op het Polenplein.

Tijd om te ontspannen hebben Ronny Muylle (75) en Dirk Brabant (66) nog niet. De laatste rechte lijn naar de VE Day Taptoe is ingezet en er moet nog heel wat gebeuren. “De jaarlijkse taptoe is een organisatie van het Comité VE Day waarvan Rony Bekaert de totale organisator is”, begint Ronny Muylle. “Dirk Brabant en ik staan al twintig jaar in voor de regie van de taptoe en de communicatie naar de korpsen, terwijl Albert Brabant de taptoe presenteert en ons vierde bestuurslid is.”

“Wij hebben natuurlijk ervaring in de taptoe-wereld, want Ronny en ik zijn allebei lid van het Gildemuziek”, gaat Dirk Brabant verder. “Ronny is al 65 jaar tamboer of trommelaar bij het Gildemuziek en ik speel toch ook al 53 jaar bij diezelfde muziekvereniging. Eerst als tamboer, maar sinds 1982 als tamboer-majoor en instructeur van de tamboers.”

Minder taptoes en straatoptredens

“Een tamboer-majoor is eigenlijk de bevelhebber van een muziekkorps op straat. Om die functie te mogen uitoefenen moet je niet alleen opleidingen volgen in binnen- en buitenland, maar ook examens afleggen. Men verwacht eigenlijk dat een tamboer-majoor alle marsen uit het hoofd kent en zijn bevelen tijdens het marcheren daarop afstemt: wanneer start of stopt men met marcheren, wanneer start of stopt men met spelen, moet men links of rechts inslaan, terugkeren tussen de rijen muzikanten, … Voor de muzikanten is een tamboer-majoor heel belangrijk en een persoon die men altijd in het oog houdt. Staat men te ver van de tamboer-majoor dan zijn de slagen van de grote trom de belangrijkste aanwijzingen. Die staat immers best in contact met de tamboer-majoor.”

“Een goed taptoekorps is een korps dat beweegt, dat marcheert”

“Nu zijn er minder taptoes en straatoptredens”, bedenkt Ronny Muylle. “Er zijn nu eenmaal minder stoeten en er is minder geld om een muziekkorps aan te trekken. Ook zijn er minder showkorpsen en muziekverenigingen die op straat marcheren. Na de eerste VE Day Taptoe, waar het Gildemuziek ook aan deelnam, zat ik met organisator Rony Bekaert nog een beetje te praten tussen pot en pint toen hij me vroeg of ik geen zin had om deel uit te maken van de organisatie. En zo werd ik verantwoordelijk voor het muzikale programma. En na heel korte tijd kwam Dirk erbij en werd mijn taak een beetje verlicht. Maar ik wil dit wel heel duidelijk stellen: deze taptoe is geen organisatie van het Gildemuziek. Wij maken deel uit van het Comité VE Day en spelen toevallig al ons hele leven in het Gildemuziek.”

Showelement

“Nu is het inderdaad de laatste rechte lijn naar de taptoe zelf en is het vooral de laatste praktische problemen oplossen. Maar twee dagen na de taptoe begint de voorbereiding al van de taptoe in 2024. Welke showkorpsen zouden we graag in Roeselare krijgen, zijn ze beschikbaar op onze datum, wat zijn hun voorwaarden, kunnen we een offerte krijgen van hen én hebben we voldoende budget om ze te betalen. Normaal komen ieder jaar vier korpsen naar Roeselare en vragen wij aan één van de vier dirigenten om de finale te dirigeren.”

De Medina Marching Band zal ook in Roeselare te bewonderen zijn. © gf

“Een goed korps op een taptoe is een korps dat beweegt, dat marcheert. Het mag zeker geen statisch korps zijn. De toeschouwers moeten niet alleen genieten van goede muziek, maar ook van een mooi optreden. Bovendien mag hun optreden niet langer duren dan 20 minuten. Duurt het langer, dan neemt de interesse bij de toeschouwers af”, gaat Dirk Brabant verder. “In Roeselare starten wij met een straatparade van de korpsen tussen 14 en 15 uur. Dan marcheren de korpsen eerst door enkele centrumstraten en om half vier begint de eigenlijke taptoe.”

“Het showelement speelt natuurlijk een grote rol bij een taptoe en het moet gezegd: de Nederlandse korpsen zijn daar uitstekend in net als enkele Engelse muziekkorpsen. En we hebben het geluk dat we dit jaar zowel een Engels als een Nederlands korps hebben naast de indrukwekkende Massed Pipes en Drums en een formidabel showkorps uit Oostende.”

“Of deze taptoe niet te vroeg op het jaar komt? We kunnen daar niet veel aan veranderen, hé”, lacht Dirk Brabant. “Het is een herdenkingstaptoe voor VE Day of Victory in Europe Day en dat is op 8 mei. Veel uitwijkmogelijkheden zijn er niet. Maar eigenlijk is die periode niet te vroeg op het jaar. We organiseren al vijf jaar onze taptoe op het Polenplein en we hebben al vijf jaar mooi weer gehad. En met 500 toeschouwers zijn er zelfs meer bezoekers dan op de Grote Markt.”

Programma

Tussen 14 en 15 uur vindt een straatparade plaats van Medina Marching Band (UK), Massed Pipes and Drums (Ieper en Knokke-Heist), Showkorps WIK Oostende en Marchingband DVS Katwijk (NL). Om half vier begint de eigenlijke taptoe op het Polenplein die wordt afgesloten met de grote finale onder leiding van Lesley Smith, dirigent van de Medina Marching Band.

De taptoe is gratis, maar voor een zitje op de tribune betaal je 10 euro. Te koop bij Dagbladhandel Bjorn in de Ardooisesteenweg 45 of op het Polenplein zelf vanaf 14.30 uur.