Internationale oldtimermeeting in Wervik lokt duizenden bezoekers

De internationale oldtimermeeting tijdens de vijfdaagse zomerkermis in Wervik werd een voltreffer van formaat. Onder meer dankzij het mooi weer daagden er duizenden bezoekers op.

“Op het aantal oldtimers kunnen we geen aantal plakken, het zijn er in elk geval heel veel”, zegt Nicolas Galle van de Wervikse Oldtimer Liefhebbers.

De oldtimers waren dit keer allemaal gecentraliseerd op één grote ruimte op het einde van de Bootweg. “Vorig jaar stonden er ook aan de overkant van de straat, maar groeit er daar maïs”, vertelt Nicolas. “Vorig jaar stond er op dat perceel ook maïs, maar had de landbouwers tijdens de kwakkelzomer met veel regen en te weinig zon zijn oogst omgeploegd en ondertussen gras ingezaaid.”

Heel veel standhouders stonden aan weerszijden op het jaagpad langs de Leie. Tot alvast heel ver. “Met dank aan De Vlaamse Waterweg”, vertelt Nicolas Galle, de broer van de ook aanwezige stand-up comedian David Galle. “Het mogen gebruik maken van het jaagpad is voor ons een geluk geweest. In de schaduw is het daar ideaal. Door alle oldtimers te moeten centraliseren op één plek moesten we creatief zijn.”

Zuiderburen en vrijwilligers

De oldtimermeeting viel samen met de triatlon met start en aankomst in Menen. Het parcours bevond zich ook deels in Geluwe en Kruiseke. Niet makkelijk daardoor om de Bootweg te bereiken. “We hebben hierover vooral naar onze Franse bezoekers heel goed gecommuniceerd via de sociale media”, zegt Nicolas. We maakten een filmpje en dat werd bij onze zuiderburen aardig gedeeld.”

Vorig jaar weken de organisatoren uit naar de Bootweg op de wijk Laag-Vlaanderen en verlieten ze het stadsdomein Oosthove middenin het stadscentrum. Een dikke pluim alvast voor de organisatoren en alle medewerkers. “Met de bestellers inbegrepen komen we toch wel uit op 45 vrijwilligers”, vertelt Galle. “We deden vorige week nog een oproep en zijn blij dat er zich nog enkele mensen aanboden.”

Ook onderdelen

Groot geluk ook van enkele firma’s op het regionaal bedrijventerrein die hun gebouwen ter beschikking stelden. “Fantastisch van die zaakvoerders en de dynamiek die ze uitstralen”, benadrukt Nicolas Galle. “Die mensen denken zelfs mee over de aanpak van ons evenement.”

Nog dit. Er waren standhouders die vele honderden kilometers reden om op de markt met onderdelen en oldtimer-curiosa te staan. De verste kwamen uit de regio Cholet (Frankrijk), Alkmaar (Nederland) en Oupeye (België). (EDB)