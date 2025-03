Internationale line-up voor negende editie Road Rock: “Na veel lobbywerk er opnieuw in geslaagd”

De negende editie van Road Rock vindt plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus. Het tweedaagse festival pakt dit jaar opnieuw uit met een indrukwekkende internationale line-up. Zo heeft de organisatie onder andere Dave Evans uit Australië, Dotan uit Nederland en de Deense tributeband RoxXxet gestrikt.

Dit jaar wordt het startschot van Road Rock opnieuw op vrijdagavond gegeven, waarbij de toegang gratis is. Wie echter op vrijdag wil aanwezig zijn, moet nu vooraf een ticket reserveren. “Om de veiligheid te kunnen garanderen, zagen we ons genoodzaakt om, ondanks de gratis toegang, het reserveren van een ticket verplicht te stellen. Dit geeft ons een beter overzicht van het aantal festivalgangers op het terrein”, legt Geert Lefevre, medeorganisator van het festival, uit.

Op vrijdagavond, vanaf 18 uur, kunnen bezoekers onder andere de drie finalisten van de Live Music Contest bewonderen. Voorts staan Noémie Wolfs, vijf jaar lang de stem van Hooverphonic, en de Deense tributeband RoxXxet op het podium.

“Vorig jaar ontvingen we zo’n 350 inschrijvingen voor de Live Music Contest. Bands kunnen zich aanmelden via www.vi.be, waarna de jury drie finalisten kiest die het tegen elkaar opnemen op vrijdagavond. De winnaars gaan naar huis met fantastische prijzen”, vervolgt Geert Lefevre. Ook op zaterdag heeft Road Rock veel te bieden, met een gevarieerde line-up. Hoogtepunten zijn onder andere Dave Evans, oprichter en originele zanger van de legendarische band AC/DC, Dotan, ILA, Bizkit Park, YESNOMAYBE en het Oostendse duo Preuteleute.

Goed doel

Geert Lefevre is trots op de line-up. “Na veel lobbywerk zijn we er opnieuw in geslaagd om een sterke line-up samen te stellen. Wie Dave Evans dit jaar in België wil zien, krijgt alleen op Road Rock de kans. Maar we vergeten ook onze vaste ingrediënten niet: gezellige foodtrucks, het dj-duo de Vynilen en presentator William Boeva zullen ook weer van de partij zijn.”

Ondanks de gratis toegang op vrijdag is het boeken van een ticket verplicht

De opbrengst van het festival wordt dit jaar opnieuw geschonken aan een goed doel. Road Rock werkt samen met Youth for Music, een organisatie die kwetsbare jongeren ondersteunt. Een deel van de opbrengst gaat naar Kastor, een tehuis voor bijzondere jeugdzorg van het GO!. Dit tehuis begeleidt kinderen en jongeren tussen de 2,5 en 18 jaar en hun gezinnen in het dagelijks leven. “We willen hen een dj-controller met bijbehorende dj-booth schenken en investeren in dj-opleidingen voor deze jongeren”, weet Geert Lefevre nog te melden.

Het idee voor Road Rock ontstond in het voorjaar van 2016, toen Geert Lefevre besloot zijn droom waar te maken en zijn passie voor muziek te delen via een festival waar iedereen welkom is. Hij sloeg de handen in elkaar met Bart Denauw, die net zo gepassioneerd is door muziek. Niet veel later was Road Rock een feit. De eerste edities vonden plaats op het Schouwburgplein en het Begijnhofpark in Kortrijk, gelijktijdig met het Vlastreffen-festival. In 2022 verhuisde het festival naar het evenemententerrein aan de Vlaskouter in Kuurne, waar inmiddels drie edities plaatsvonden.

Ticketinformatie

Wie Road Rock op zaterdag wil bezoeken, betaalt 45 euro voor een toegangsticket. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Road Rock. Voor wie het festival in luxe wil beleven, is er de mogelijkheid om het vipdek te bezoeken. Een vipticket voor vrijdag kost 30 euro, terwijl het op zaterdag 150 euro per persoon bedraagt. Voor deze prijs krijgt de vipbezoeker op zaterdag onder andere een gereserveerde parkeerplaats, shuttle service van en naar het festivalterrein, toegang tot het vipdek, een gratis receptie, een luxe barbecue en toegang tot de luxe toiletten.