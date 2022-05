Internationale DJ Paul Elstak draait op het Overbekeplein in Kortrijk ter ere van verjaardag DC’s Special

Koppen lopen op het Kortrijkse Overbekeplein zaterdagnamiddag. Niemand minder dan wereldster DJ Paul Elstak maakte er zijn opwachting. Honderden gabbers en fans verzamelden er in de hoop een glimp van de internationale DJ op te kunnen vangen.

Een klepper van formaat, de peetvader van de hardcore of zelfs de allerbeste die er is. Wanneer men spreekt over de Nederlandse DJ Paul Elstak is er aan synoniemen geen gebrek.

De man staat al jaren op de planken en groeide uit tot een absolute referentie binnen de wereld van hardcore, de harde elektronische muziek. Zijn clips werden reeds miljoenen keren bekeken en iedereen kent ergens wel een deuntje die ooit uit zijn patenspelers verscheen.

DC’s Special bestaat 20 jaar

Dat hij specifiek naar Kortrijk kwam, was geen toeval. DC’s Special, de speciaalzaak van Dimitri Christiaens (40), vierde er zijn 20-jarig bestaan en daarvoor werden alle registers open getrokken. De winkel, ooit begonnen als een gek project in een slaapkamer, groeide de afgelopen decennia uit tot een absolute referentie in zijn genre. Klanten komen vaak van vele honderden kilometers ver om er hun nieuwe outfits samen te stellen.

“Ik denk niet dat je in de Benelux veel andere zaken zoals de mijn zult gaan vinden. In België ben ik alvast de enige in mijn soort.” Dimitri drumt zich een weg tussen de klanten die massaal present tekenden.

“Normaal gezien moest ik de 20ste verjaardag in 2020 vieren maar ja, toen kwam corona. Het werd keer op keer uitgesteld tot vandaag dus en ik ben blij te zien dat zoveel mensen hun weg naar het Overbekeplein vonden.”

Niche

Kwatongen durven al snel beweren dat hardcore en de daarbij horende ‘gabbers’ een relikwie uit het verleden zijn, al heeft Dimitri daar zijn eigen mening over. “Dat zijn mensen die niet weten waarover ze spreken en die ook niet tot hier komen”, lacht hij.

“Het is een niche segment maar wel eentje waar er heel veel interactie is tussen de mensen. Als handelaar moet je trouwens ook dagelijks de mensen aanspreken, uitnodigen of aansporen een feestje te bouwen. De tijden dat je gewoon op een stoel kon zitten en het geld zag binnenrollen zijn al lang voorbij. Neen, DC’s Special is een verzamelplaats geworden voor mensen met eenzelfde passie en daar moet iedere dag opnieuw aan gewerkt worden.”

Lange rijen

Van het verkopen van petjes en t-shirts tot het ontvangen van wereldsterren? “Ik ken Paul al lang en we zijn de enige winkel waar zijn officiële merchandise wordt verkocht”, glundert Dimitri. “Toen ik hem opbelde met de vraag langs te komen tijdens het verjaardagsfeest, moest hij ook niet lang twijfelen. Hij is de man die het genre mee op de kaart heeft helpen zetten en het is een idool voor ongelofelijk veel mensen.”

Eenmaal de Nederlandse DJ ter plaatse was, stonden lange rijen fans aan te schuiven voor een handtekening of een selfie. Het icoon van de elektronische muziek bleef er zelf erg bescheiden bij en nam voor iedereen ruimschoots de tijd.

“Altijd een plezier om in België te zijn”, lachte hij, terwijl hij een foto signeerde.