Internationale bloemenkunstenaar Tomas De Bruyne is West-Vlaams ambassadeur van Gentse Floraliën

Voor natuurliefhebbers is Gent tussen 29 april en 8 mei dé place to be. Daar gaat de 36e editie van de Floraliën namelijk door, en West-Vlaanderen is dit jaar opnieuw goed vertegenwoordigd. Niet enkel in de vorm van Wim Opbrouck die het campagnebeeld siert als een soort bloemenengel, niemand minder dan bloemenkunstenaar Tomas De Bruyne uit Ruddervoorde werd gekozen als West-Vlaams ambassadeur.

“Ik maak creaties over heel de wereld. Van Oostenrijk tot de Verenigde Staten en India. Maar het blijft een speciaal gevoel als je in eigen land die erkenning krijgt. Het is veel kleinschaliger dan wat ik normaal doe, maar op emotioneel vlak is het enorm bijzonder om die vraag te krijgen om ambassadeur te worden”, glimlacht Tomas.

De blackbox van Tomas, waar twee varianten van de azalea’s centraal staan. © Gentse Floraliën

Per provincie werd er een ambassadeur ‘uit het vak’ geselecteerd om een installatie te maken in een blackbox van 2 op 2 meter in het Kuipje. Voor West-Vlaanderen is dat internationaal gerenommeerde bloemenkunstenaar Tomas De Bruyne geworden. Hij haalde inspiratie bij het thema ‘Mijn paradijs, mijn wereldse tuin’. Een wereldbol waar twee variëteiten van de traditionele azalea’s centraal staan: lime green en lime peach.

“De Gentse azalea’s waren oorspronkelijk de enige bloem die telde op de Floraliën. Daar wou ik dus zeker iets mee doen. Verder werkte ik met kristallen en een spiegelvloer, om samen een betoverend geheel te maken. Ik werkte bewust zoveel mogelijk samen met lokale toppartners, zoals Deknudt Mirrors uit Deerlijk voor de spiegels en John&Jane uit Ruiselede voor de verlichting.”

Trots

Over het evenement op zich heeft Tomas niets dan lof. “Ik vind het mooi om te zien dat de Floraliën mee evolueren met de tijd. De organisatie brengt de natuur echt terug bij de mens, ik kan toch niet anders dan daar mijn schouders onder zetten? Het gaat over pure beleving in het groen, met lezingen, workshops en kunstwerken. Die insteek werd prachtig vertaald in het thema. We gaan van global terug naar local. Met een beetje tijd en moeite kun je in je eigen, soms kleine tuin een prachtig ecosysteem creëren. Het paradijs tot bij jou thuis brengen eigenlijk. Mooi toch?”