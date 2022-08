Internationaal Vuurwerkfestival van 19 tot 27 augustus

Het jaarlijkse Internationaal Vuurwerkfestival Knokke-Heist vindt dit jaar plaats op het strand ter hoogte van de Meerlaan in Knokke-Heist op 19, 21, 23 en 25 augustus, telkens om 22 uur.

Vier verschillende landen brengen een verhaal met vuurwerk en muziek in een zinderende show van 20 minuten. Vuurwerkmakers uit Duitsland, Frankrijk, Polen en Griekenland geven het beste van zichzelf. Op zaterdag 27 augustus sluit het Belgische HC Pyrotechnics het festival traditiegetrouw af en wordt de winnaar bekend gemaakt. Geniet mee vanop de zeedijk tussen De Wandelaar en het Rubensplein dankzij de geluidstorens.

Voor de gelegenheid mogen alle strandbars drank en hapjes aanbieden tot 22 uur in de plaats van 20 uur. Na het vuurwerk worden alle kijklustigen verzocht het strand te verlaten. Het gemeentebestuur en de lokale politie raden iedereen aan om te voet of met de fiets naar het spektakel te komen. Wie uit het binnenland komt, volgt best de signalisatie naar de parkingweide in de Nieuwstraat op de site van Knokke Hippique vlakbij De Zes Bochten.

Het programma: 19 augustus Pyrogenie – Duitsland: Electrifying. A story told by a synthesizer is een ontdekkingstocht doorheen verschillende types elektronische muziek waarin de synthesizer centraal staat. Het publiek wordt meegenomen op een onvergetelijke muzikale reis, van experimentele muziek tot elektropop van Vangelis – dé pionier in elektronische muziek – tot het legendarische Franse houseduo Daft Punk.

21 augustus: Art Eventia – Frankrijk: Reborn.

In deze show vertolkt de feniks, een mythische vogel die uit zijn as kan herrijzen, de hoofdrol. Een feniks leeft bijzonder lang en wordt opnieuw geboren nadat zijn lichaam in vlammen is opgegaan. Het fabeldier – ook wel ‘vuurvogel’ genoemd – symboliseert zo de cyclus van dood en wedergeboorte. Net zoals de feniks worden wij herboren. De show, opgeluisterd door een muziekensemble, brengt ons van de duisternis naar het licht.

23 augustus: Nakaja Art – Polen: Goord times are back again.

Al eeuwenlang maakt vuurwerk feestelijkheden écht bijzonder. Deze zomer kunnen we eindelijk opnieuw samenkomen om zorgeloos te genieten van evenementen en festivals, en dat moet gewoon gevierd worden. Deze show is een symbool van hoop. Vanaf nu wordt alles alleen maar beter!25 augustus: Nanos Fireworks – Griekenland: Up and Down

Deze buitengewone voorstelling verbeeldt op een heel aparte manier dat alle gebeurtenissen in het leven, zowel de goede als de minder goede, belangrijk zijn. Met muziek vol emotie – voor zowel droevige als vreugdevolle momenten– brengt dit verhaal onze ziel in vervoering. Een sensationele ontdekkingsreis voor de zintuigen.

27 augustus: Slotshow – HC Pyrotechnics: A Night with Legends.

Deze voorstelling brengt hulde aan wereldberoemde artiesten en muzikanten die ons verlaten hebben, maar inspirerende meesterwerken creëerden die vandaag nog steeds enorm populair zijn en meegezongen worden. De score voor dit vuurwerkspektakel omvat nummers van Aretha Franklin, Michael Jackson, Whitney Houston, Freddie Mercury en vele andere muzieklegendes.