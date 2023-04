Internationaal SDG Action Festival in Kortrijk telde 22 pop-up events

Maandag vond het SDG Action Festival plaats in en voor de stad Kortrijk. Op allerlei drukbezochte hoeken, pleinen, in scholen en op VIVES creëerden 130 studenten eventmanagement uit vijf internationale universiteiten of hogescholen van Helsinki, Lapland, Breda, Rotterdam/Den Haag en Kortrijk zo’n 22 pop-up events.

De bedoeling was om de voorbijganger bewust te maken van de 17 sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De internationale studententeams zetten ook telkens een bestaande organisatie in de kijker. Amnesty International, Natuurkoepel, Oxfam, Refu Interim, Reveil, Bazart en Magnolia’s Creatief Collectief stapten mee in het initiatief.

BIP

“Dit studentenproject onder het blended intensive program (BIP) is een Europees gesubsidieerd project, goed voor 8.000 euro, waarbij studenten online en op locatie samenwerken met andere Europese studenten. VIVES nam voor deze BIP het initiatief. We vinden internationalisering belangrijk. De basisgedachte was om SDG´s bekender te maken in het dagdagelijkse leven en niet alleen binnen het onderwijs en de overheid. De studenten konden daarvoor materiaal lenen aan Stad Kortrijk en kregen hulp van de organisatie waarvoor ze werken”, vertelt docente An Ostyn.

Thema rouw

Op het Jozef Vandaleplein vond je vandaag twee teams die werkten rond het thema rouw met ‘Lighthouse of Memories’ waarbij je zelf een geurkaars ontwerpt met betekenisvolle symbolen en de walk-through experience ‘They are still with us’ met pakkende anekdotes en spreuken. “We staan hier voor de non-profit organisatie Reveil die mensen helpt bij verlies en het rouwproces uit de taboesfeer haalt. We creëren een veilige ruimte om emoties te ervaren en te uiten. Het is best wel een zwaar thema. Ik heb ook een traantje gelaten. We zijn tevreden met de opkomst en de reacties, alle 80 kaarsen deelden we uit”, zegt Veronika Papp.

Stevige knuffels

Op het plein stond eveneens een geblinddoekte Loes Leurs met een bordje ‘hug me if you lost someone’. “Dat waren goed stevige knuffels. Sommigen liepen daarna door en anderen namen de tijd om de walk-through experience te bekijken.” “Het is vooral heftig om te zien hoe diep het bij sommige mensen nog zit. Niet iedereen heeft het verlies reeds verwerkt. Na onze experience kwamen enkelen geëmotioneerd naar buiten. Niet alleen omdat de inhoud hen raakte, maar ook omdat ze zagen hoeveel moeite we erin hebben gestoken”, vult Max Engelaar aan. Morgen volgt een creatieve presentatie van de aanpak en resultaten van de SDG-pop-upevenementen van de 22 teams voor de jury en SDG-professionals, gevolgd door een prijsuitreiking in JC Tranzit. Volgend jaar neemt Finland over en zal het SDG Action Festival in Helsinki plaatsvinden.