Ingelmunster viert drie dagen kermis met een braderie, rommelmarkt… en met diervriendelijk vuurwerk

Tijdens het weekend ben je welkom op de jaarlijkse kermis in het centrum. Er valt van alles te beleven, zoals een braderie, rommelmarkt, verschillende tentoonstellingen, Kontrabasfeesten… Als afsluiter is er op maandag de familiedag, gevolgd door ‘s avonds een diervriendelijk vuurwerk.

Eendjes vissen, de flosj pakken op de draaimolen, tuimelen op de trampolines of botsen met de botsauto’s: het is inderdaad weer kermesse in onze gemeente. De kermis staat op het Marktplein. Je bent er welkom op zaterdag vanaf 14 uur, zondag vanaf 15 uur en maandag vanaf 16 uur.

Geschenkworp

Op zaterdagmorgen organiseert Unizo een ontbijt in Bistro El Patio in de Weststraat met medewerking van Marnick Goossens. Start om 7.30 tot 10 uur. Prijs: 18 euro. Het is al jaren een vaste traditie dat Unizo samenkomt voor een stevig ontbijt. Ook tientallen andere dorpsgenoten zijn altijd trouw op post om aan te schuiven aan dit gevarieerd ontbijt. In de namiddag kan je in het centrum gezellig kuieren tussen de verschillende kraampjes van de braderie en rommelmarkt. Het parcours is de Bruggestraat – vanaf Den Bockor – tot aan de Guido Gezellestraat. De Schoolstraat – vanaf de Hinnebilkstraat – tot aan de Oostrozebekestraat. De volledige Gravinnestraat tot aan de Bollewerpstraat.

“Ons ontbijt op zaterdag vindt voor de eerste keer plaats in El Patio”

In de namiddag stapt de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt ook door de centrumstraten. Als attractie is er de brandweer, die met een grote stand ter plaatse zal zijn op de hoek van de Oostrozebeke- en de Bollewerpstraat. Voor de kids is er een springkastelencircuit en kindergrime. Omstreeks 16.45 uur is er aan de Unizo-stand aan het gemeentehuis de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd van de scholen. Een kwartier later is er een geschenkenworp voor de kinderen vanop het balkon van het gemeentehuis.

Rond 17.15 uur is er een groots muzikaal optreden van Kunst Verdelt op een mooi ingerichte kiosk aan het gemeentehuis. Voor meer informatie of inschrijving voor het ontbijt, de braderie en rommelmarkt kan je terecht bij organisator Unizo: ontbijt@unizo-ingelmunster.be, rommelmarkt@unizo-ingelmunster.be, braderie@unizo-ingelmunster.be – 0475 62 08 68 (Luc Morlion).

Kontrabasfeesten

Op kermiszaterdag wordt in de voormiddag eveneens traditiegetrouw Tuinhier ontvangen in het gemeentehuis voor de proclamatie van de bebloemingsprijskamp. Tijdens de kermis zijn er ook tentoonstellingen te bewonderen. Natuurpunt-De Buizerd zet een natuurtentoonstelling op poten in en rond ‘t Schuttershuisje. De werken van de Foto-Digiclub kan je dan weer bekijken in de raadszaal van het gemeentehuis. Heb je zin om te feesten? Jeugdhuis Kontrabas op het Stationsplein zorgt opnieuw voor optredens met heel goede livemuziek en wilde danspassen. Groepen zoals Belgian Asociality, Ramkot, Toxicity, TC Arno en Robex staan op het programma.

De Kontrabasfeesten worden dit jaar niet gehouden op het Stationsplein, maar gaan door op de vroegere site van Cinema Albert in de Oostrozebekestraat nabij de ingang van de centrumparking. Dit is inderdaad dichtbij het Marktplein. Op zaterdagmorgen is iedereen die graag in de natuur, door het bos of op gravelweggetjes fietst, welkom voor een leuke rit. Enkele ervaren mountainbikers van de Brigandsbikers zorgen voor begeleiding. Maandagnamiddag organiseert het gemeentebestuur, samen met de seniorenverenigingen, een gevarieerde en ontspannende namiddag voor de 50-plussers.

Familiedag

Maandag 25 september is er een familiedag op de kermis. De aanwezigen genieten van een verminderd tarief op bepaalde attracties. Het kermisweekend wordt die avond afgesloten met een prachtig diervriendelijk vuurwerk met lasershow. Afspraak om 21 uur op het terrein langs de Waterstraat, nabij het kanaal. Je kan het spektakel volgen vanop de Brigandsbrug. Dit jaar is er geen opendeur van de brandweer, want die wordt maar om de twee jaar gehouden. De brandweer staat wel met een stand op de braderie. (PD)