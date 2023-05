Inge Debrouwere, dokter in Equador, vertelt over Tapori in Moorsele

Zaterdag 6 mei liep OC de Stekke vol om te luisteren naar het verhaal van dokter Inge Debrouwere. In 1993 startte zij in Ecuador het project Tapori, paladines de la felicidad, ofte wel, tuin van geluk.

In het begin was het project een soort bureau van kind en gezin, dat ondertussen is gegroeid tot een gezondheidscentrum dat ook aan sociale economie doet, ingebed in de gemeenschap en geleid door mensen van daar. De thuisbasis blijft steunen in de vorm van ‘De Vrienden van Tapori’.

Zij organiseren regelmatig initiatieven om het project te steunen. Deze keer kwam Inge zelf vertellen over wat er allemaal gebeurt en haar man Saulo stond aan het fornuis om verschillende hapjes klaar te maken voor de aanwezigen.

Meest zwakken in de samenleving

Tapori staat er voor de meest zwakken in de samenleving, de kinderen met een beperking, zij die er uit vallen, wat soms tot schrijnende situaties lijdt. In Tapori wordt iedereen waardig opgevangen en begeleid waar mogelijk. Van kine tot snoezelruimte, van ergotherapie tot een project van gekleurde stoelen op maat in karton, een bibliotheek, een knutselatelier, te veel om op te sommen.

Een geïnteresseerd publiek luisterde aandachtig en stelde vragen. De lekkernijen vielen in de smaak. Saulo speelde muziek, er was een stand met artisanaat gemaakt door mensen van Tapori. Dokter Inge Debrouwere dankte alle aanwezigen.

