Indrukwekkende lasershow tijdens nieuwjaarsnacht in Brugge brengt 12.000 mensen op de been

De overgang van oud naar nieuw is in Brugge bijzonder vlot verlopen. Het meezingfeest met dit jaar voor het eerst een lasershow op ‘t Zand kreeg veel bijval. Het vuurwerk werd niet gemist.

Filip De Craemer, voorzitter van het Comité voor Initiatief dat samen met PluZand en met steun van Stad Brugge het jaarlijkse ‘Brugge Feest’ organiseert naar aanleiding van de jaarovergang, toont zich bijzonder tevreden over het verloop van de festiviteiten.

Zoals gepland

“Er was aanvankelijk wat nervositeit rond moet ik eerlijk zeggen, maar we nu blijkt de beslissing om te kiezen voor een lasershow in plaats van het klassieke vuurwerk zeker de juiste te zijn geweest”, zegt De Craemer. “Het resultaat was echt wel indrukwekkend; ik hoorde toch overal positieve reacties erover. En daarnaast waren we zo niet onderhevig aan de grillen van het weer. In heel wat steden werd het vuurwerk afgelast maar in Brugge kon alles toch doorgaan zoals gepland.”

“Ook de opstelling van het podium, rechts van het concertgebouw, bleek een goede zet want zo kon zoveel mogelijk volk het feest echt goed beleven. Ik heb erover gesproken met de politiecommissaris met dienst en die liet weten dat er op het drukste moment zo’n 12.000 mensen aanwezig waren op ‘t Zand.”

Toch vuurwerk?

Opmerkelijk was wel het professioneel ogende vuurwerk dat klaarblijkelijk ter hoogte van het nieuwe beurs- en congresgebouw werd afgestoken tijdens de lasershow. “Wij weten zelf niet wie daarvoor verantwoordelijk was; alleszins wij als organisatie niet”, zegt Filip De Craemer.

“Integendeel, wij hadden overal opgeroepen om niet zelf vuurwerk mee te brengen.” Ook de Lokale Politie Brugge is tevreden over het verloop van de jaarovergang. “Er zijn geen echt grote, noemenswaardige incidenten geweest; eigenlijk niet meer dan in een normale weekendnacht”, liet politiewoordvoerster Lien Depoorter weten.

(PDV)