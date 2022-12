In West-Vlaanderen mag het meeste vuurwerk worden afgestoken: 61 procent van de gemeenten geeft toelating

Een op de drie gemeenten in Vlaanderen laat nog steeds vuurwerk toe bij oudjaar. Dat blijkt uit onderzoek van Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. “Zolang er geen duidelijk verbod is in heel Vlaanderen zal vuurwerk afschieten, met oudejaar en tijdens voetbalwedstrijden, blijven bestaan”, klinkt het. Het fenomeen is het grootst in West-Vlaanderen, waar in 61 procent van de gemeenten vuurwerk mag worden afgestoken.

Ook in Limburg en Oost-Vlaanderen mogen in zowat vier op de tien gemeenten de vuurpijlen nog knallen op oudjaar. In Antwerpen (22 procent) en Vlaams-Brabant (14 procent) ligt het aandeel lager.

In de Vlaamse hoofdsteden Antwerpen, Hasselt, Leuven, Brugge en Gent geldt in principe een algemeen vuurwerkverbod, maar tijdens oudejaar mag je toch zonder vergunning vuurwerk afschieten in Gent en Brugge, aldus Oscare. “Dieren worden gek van de knallen en het lawaai, maar ook de kans dat je zelf iets voorhebt, bij het afsteken, is zeer reëel’, aldus Oscare-communicatieverantwoordelijke Peter Van Rossum.

Totaalverbod vernietigd

Vlaanderen voerde in april 2019 een totaalverbod op vuurwerk in. Gemeentebesturen konden daar wel van afwijken en het toch toelaten, maar dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten. Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet echter vernietigd, omdat het de Vlaamse bevoegdheden overschrijdt. Oscare blijft echter pleiten voor een totaalverbod op afsteken van vuurwerk door particulieren, maar vraagt ook een verbod op de verkoop ervan.