In Oostende barst duivelsgekte helemaal los: Wellington Hippodroom wordt grootste WK-event van het land

Het officiële fandorp van de Rode Duivels is afgelast. Zo heeft West-Vlaanderen plots het grootste WK-event van het land. Wil je Kevin De Bruyne en co tijdens het WK in Qatar liever niet vanuit je luie zetel aanmoedigen? Dan is de Wellington Hippodroom in Oostende dé place to be. Olivier Orlans bouwt de tempel van de paardensport om tot een arena waar je een stevig feestje kan bouwen. “Wij gaan voor de ultieme WK-beleving en geloven dat het nu nog wat lauwe enthousiasme snel kan ontbranden.”

Tal van fandorpen in Vlaanderen gooien momenteel de handdoek omdat de interesse aan de erg magere kant is, maar in Oostende schakelen ze net een versnelling hoger. Op de Wellington Renbaan zijn ze niet aan het proefstuk toe en willen ze van het komende wereldkampioenschap voetbal één groot feest maken.

Tijdens het WK van 2014 zorgde Olivier Orlans (42), zaakvoerder van het evenementenbureau Eventor, voor het eerst voor een zinderende sfeer en sindsdien herhaalde hij dat kunstje tijdens elk Europees of wereldkampioenschap opnieuw.

“Ons concept is duidelijk”, stelt hij. “We tonen de wedstrijden in de allerbeste omstandigheden, maar zorgen ook voor een pak randanimatie. DJ’s, dansacts, een voorbeschouwing met bekende gasten… (zie onder, red.) We laten niets aan het toeval over. Hier vind je de ultieme WK-beleving.”

“We laten niets aan het toeval over en zorgen voor de ultieme WK-beleving”

Die aanpak werkt, zo blijkt. “Ik zal onze achtste finale tegen de Verenigde Staten in 2014 nooit vergeten. Toen zaten er liefst 12.000 fans in de Wellington Hippodroom. Een overrompeling.”

15 grote schermen

Vanaf volgende week woensdag zwaait Orlans de deuren van het Oostendse fandorp opnieuw open, al vinden de festiviteiten nu voor het eerst indoor plaats. “Anders dan tijdens de voorbije tornooien, maar tegelijk is dit ook een kans. We kunnen tot 2.000 supporters ontvangen en die zullen de wedstrijden van onze Rode Duivels in de allerbeste omstandigheden kunnen volgen.”

Zij komen naar de Wellington Hippodroom: van Yves Vanderhaeghe over Patje Krimson tot de Caje De Rode Duivels in de Wellington Hippodroom in samenwerking met De Krant van West-Vlaanderen, dat worden minstens drie matchen om duimen en vingers van af te likken. Woensdag 23 november: België – Canada Onze WK-analist Yves Vanderhaeghe, actrice Alessia Sartor en wielerbondscoach Sven Vanthourenhout nemen de voorbeschouwing voor hun rekening, nadien zorgt dj Dimaro voor een stomend feestje. Zondag 27 november: België – Marokko Voor de wedstrijd nemen Red Flame-ster Tessa Wullaert, advocaat en voetbaldier Walter Van Steenbrugge, dj Pat Krimson en Essevee-doelman Sammy Bossut onze Rode Duivels onder de loep. Achteraf springt diezelfde Pat Krimson achter de decks. Donderdag 1 december: Kroatië – België Club Brugge-icoon Jan Ceulemans, Oostends burgemeester Bart Tommelein en de Kroatische coach van Filou Oostende en de Belgian Lions Dario Gjergja kruisen vooraf de degens. Stoom aflaten na de (hopelijk) derde winstpartij van onze Rode Duivels kan het dj-duo Kobe Ilsen & Viktor Verhulst. Tickets kosten 5 euro, een vip-pakket met catering van topchef Willem Hiele heb je voor 285 euro per persoon. Info en tickets: www.wkinoostende.be.

“We voorzien liefst vijftien grote schermen: elf stuks van 75 inch, drie van 86 inch en boven het hoofdpodium plaatsen we een exemplaar van liefst 33,75 vierkante meter. Op die manier hoef je geen moment van de match te missen.”

Voor elke wedstrijd verzorgen drie bekende koppen een panelgesprek over de komende partij. Swoop-frontman Filip D’haeze is master of ceremony en na het laatste fluitsignaal barst het feestgedruis helemaal los met een stevige afterparty. “Het zal er broeierig aan toe gaan”, knipoogt Olivier.

Vuur zal branden

Een toegangskaartje voor deze indoor-editie kost amper 5 euro. “Vier jaar geleden bij het WK in Rusland vroegen we evenveel”, gaat Orlans verder. “Voorlopig zijn er enkele honderden kaartjes de deur uit, maar de ervaring leert dat de meeste mensen geen ticket in voorverkoop aanschaffen, maar gewoon naar hier afzakken. Voor de eerste groepswedstrijd in 2018, tegen Panama, verkochten we vooraf amper 167 kaartjes. Maar we waren wél met bijna 5.000 fans.”

Dergelijke cijfers zijn, wegens de beperktere capaciteit indoor, nu niet mogelijk. Dat weet Olivier Orlans ook zelf. “We schommelen nu rond de 700 verkochte kaartjes en mikken voor de eerste wedstrijd tegen Canada op zo’n 1.500 bezoekers. En als onze Rode Duivels die eerste wedstrijd winnen, zal het vuur pas écht beginnen branden. De algemene teneur rond het WK is nu nog wat flauwtjes, maar dat kan snel omkeren.”

Wie weet…

Orlans verwacht dat onze nationale ploeg probleemloos door de poulefase zal voetballen. “Vanaf de achtste finales is het een loterij, hé. En wie weet verbazen de Rode Duivels het hele land. De verwachtingen liggen een pak lager dan vier jaar geleden, er is veel minder druk. Ik hoop alvast dat we zeven topwedstrijden krijgen, want dat zou betekenen dat we tot het laatste moment om die iconische beker mogen strijden.”

In Oostende gaan ze alvast voor de titel van beste WK-dorp van het land. “Alle ingrediënten zullen aanwezig zijn om er elke keer opnieuw een topdag van te maken: veel sfeer, lekker eten en drinken en een event dat tot in de puntjes afgewerkt is.”