In Kortrijk start opbouw spektakelmusical ‘1302, de Slag der Gulden Sporen’: extra namiddagvoorstelling op 2 juli

Op 1 juli krijgt Kortrijk voor het eerst een spektakelmusical in openlucht te zien. ‘1302, de Slag der Gulden Sporen’ zal een 360° beleving aan de verlaagde Leieboorden brengen en is volop in voorbereiding. Vandaag start de opbouw.

Er zijn bij elke voorstelling meer dan 100 acteurs, muzikanten en figuranten betrokken. De cast repeteert al maanden aan de musical en legt de laatste hand aan dit wervelend spektakel. Plaats daarbij een fabelachtig decor, muziek door een 20-koppig liveorkest onder leiding van Erik Desimpelaere, prachtige rekwisieten en kostuums, dan krijg je een musical om u tegen te zeggen.

“Ik droom allang van een project als dit, waarbij we samen met alle talent in Kortrijk en de brede regio een unieke voorstelling kunnen brengen in onze thuisbasis. Vele uren vrijwilligerswerk van ontelbaar veel medewerkers brengen de strijd en de verhalen van 1302 terug naar Kortrijk. De liefde zal een doorslaggevende rol spelen, maar het historische gebeuren vormt het ruimer kader waarin het verhaal geplaatst wordt. Het wordt een musicalspektakel waar nog veel mensen lang zullen over spreken, en dat in een uniek kader, op de Leieboorden in Kortrijk”, zegt initiatiefnemer Tom Hillewaere.

Intensief

Het scenario is van de hand van Stefaan Werbrouck, compositie van Erik Desimpelaere, choreografie onder artistieke leiding van Manon De Bouvre en de regie en tekstbewerking is in handen van Jaak Lema. Els Vanoverschelde speelt Elisabeth de Coninck: “Ik speel de vrouw van Pieter de Coninck. Het is een mooie rol om te vertolken. Ik zie mijn man vertrekken naar de strijd, maar ik hou hem natuurlijk liever veilig thuis. Ik heb al in een paar musicals gespeeld en doe eigenlijk al heel lang muziek. Ik zing graag en de combinatie met acteren vind ik super. Bij mijn eerste musical voelde ik direct dat dit volledig mijn ding is. De voorbereiding is intensief en de combinatie met het gezinsleven vraagt wel een inspanning, maar ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen.”

De tribune zal op de Verzetskaai staan en zal 600 toeschouwers een plaatsje bieden. Het spektakel zal aan de andere kant van het water, op de Broelkaai, gespeeld worden. De voorstelling duurt twee uur met een pauze tussenin. Elke toeschouwer zal met een individuele koptelefoon in alle comfort de voorstelling kunnen volgen. De verkoop van tickets voor de musical loopt als een trein, er zijn al meer dan 6.000 tickets zijn de deur uit. Verspreid over de 14 (aangekondigde) shows zijn er dus reeds 75 procent van de tickets verkocht. De organisatie achter de musical lastte daarom een extra namiddagvoorstelling in op 2 juli. Je kan de tickets bestellen via www.1302.live. Plaatsen voor rolstoelpatiënten kunnen aangevraagd worden via hello@1302.live.

Het verhaal

In het jaar 1300 arresteert de Franse koning, Filips de Schone, Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. Als de Engelse koning Edward het welvarende Vlaanderen in de steek laat, heeft de Franse koning vrij spel en annexeert hij met veel machtsvertoon de grote steden. Rijke, Vlaamse Patriciërs juichen de koning toe, maar in de harten van de gilden en de ambachten broeit het verzet. Gesteund door de paus weigeren ze belastingen te betalen. Dit kon Filips niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een Frans leger met ruiters, ridders met gulden sporen, trekt Brugge binnen in het voorjaar van 1302. Een bonte garde wevers, onder leiding van Pieter de Coninck, slagers, onder leiding van Jan Breydel, en nog heel wat andere ambachten verjagen de Franse troepen uit Brugge.

Enkele maanden later, op de historische grond van Kortrijk, aan de Groeningekouter, zinnen de Fransen op wraak. Op 11 juli 1302 verdedigen de Vlamingen zich met hand en tand. Met messen, pieken en goedendags, slagen de Vlamingen er in het Franse leger af te houden en te verslaan. De gulden sporen van de Fransen werden buit gemaakt. Een overwinning die tot op vandaag een enorme naklank heeft.