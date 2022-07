In beeld: zomerse sfeer en geweldige muziek op eerste dag van Cactus festival

De 39ste editie van Cactusfestival in het Brugse Minnewaterpark is vrijdag geopend. Het weer zat mee, maar ook de affiche was enorm zonnig, met toppers als Meskerem Mees, Intergalactic Lovers, Robert Plant & Alison Krauss en Belle & Sebastian.

Onze fotograaf beleefde alles vanop de eerste rij en kwam terug met heel wat sfeerbeelden.

