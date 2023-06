IN BEELD – volop stagediven en headbangen op een uitverkochte editie van Graspop Metal Meeting in Dessel

We trokken naar Graspop Metal Meeting in Dessel voor een uitgebreid fotoverslag. Nieuw dit jaar is dat je niet meer met munten (tokens) moet betalen voor eten en drank, maar wel via een cashless systeem waar je geld kan opladen op je festivalbandje en dus niet meer met die tokens in je zakken verveeld zit. Wel had in het begin dit systeem wat technische problemen en kon je niet meteen betalen, en net op deze bloedhete dag.

De eerste dag was meteen gevuld met een heel aantrekkelijke affiche met absolute headliner Guns N’ Roses, zeker een topper op deze vierdaagse. Tom Morello (Rage Against The Machine) mocht in de namiddag al de eerste piek brengen. Hij speelde eigen werk, maar ook instrumentaal de hits van Rage Against The Machine, het publiek deed de zang. Zijn versie van Bruce Springsteens “The Ghost of Tom Joad” was meteen een hoogtepunt op de wei van Dessel.

Axl Rose zingt vals

Papa Roach was eigenlijk het meest dynamische hoogtepunt van de dag, en bracht het publiek aan het stagediven, soms zelfs met rolstoel en al. Deze mannen speelden fantastisch, het publiek helemaal mee. Arch Enemy en Ghost op de main stage brachten wat van hen verwacht had en maakten echt de topaffiche van vandaag compleet. Het publiek was enorm enthousiast, maar toch iets minder bij headliner Guns N’ Roses. De stem van Axl Rose had daar veel mee te maken, hij zong soms zelfs vals. Slash en Duff speelden fantastisch, maar het publiek reageerde toch vrij koeltjes. Toch blijft het zalig om deze iconische band in hun originele bezetting bezig te zien. (PADI & foto’s Sandro)